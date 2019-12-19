捷運綠線延伸到大溪　目標7年後通車加速地方發展

▲市長鄭文燦說明捷運綠線延伸到大溪的內容。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府捷運工程局19日舉辦「捷運綠線延伸大溪地方說明會」，向大溪民眾說明規劃辦理內容，未來大溪民眾可透過綠線延伸大溪計畫連接「三心六線」捷運路網，出入國境、南北往返或至大台北上班上課，都會很便利，假日時遊客亦可經由「三心六線」路網銜接綠線延伸大溪計畫，到大溪觀光旅遊，減少塞車的不便。

▲▼捷運局長陳文德說明捷運綠線延伸到大溪的內容。（圖／市府提供）

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捷運工程局長陳文德說明，2017年8月市府即開始辦理大溪延伸線可行性研究，因考慮綠線延伸及旅客轉乘需求，在捷運綠線G01站的細部設計時就預留延伸大溪的銜接機制，目前已完成報告書，預計明(2020)年初配合桃園市「桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫」併同提報交通部審查，將爭取2021年核定可行性研究後，2年完成綜合規劃核定，並於綜合規劃核定後7年全線通車為目標，希望創造大溪優質公共運輸服務，帶動大溪都市發展。

▲捷運綠線延伸至大溪路線示意圖。（圖／市府提供）

綠線延伸大溪計畫規劃由八德捷運綠線G01站向南延伸至大溪埔頂轉運站，路線長約4.33公里，全線高架化，沿線在埔頂路與新光路口附近設置GA1站、仁善國小附近設置GA2站、埔頂轉運站設置GA3站，共3站，總經費約119.25億元。



▲大溪地區交通攔截圈。（圖／市府提供）

根據桃園市政府統計資料，大溪假日觀光旅次高達15.66萬人，市府積極推動大溪交通、硬體及民生建設，逐步落實大溪好交通、好生活的願景，捷運工程局推動捷運綠線延伸大溪計畫，將捷運與埔頂轉運站結合，未來遊客可利用捷運機場線、綠線、棕線、三鶯線延伸八德、綠線延伸中壢及鐵路等路網到達大溪埔頂轉運站，再透過公共運輸接駁至大溪老街、慈湖及復興區景點，創造「來大溪，不必開車」的新旅遊模式，解決大溪長期的交通問題，同時希望利用捷運建設帶動地方發展。

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