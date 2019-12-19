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挺韓、罷韓遊行成選情關鍵指標　藍中常委曝內部民調：微幅領先

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▲韓國瑜全國美術界後援會、李永萍競總成立大會 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨總統候選人韓國瑜與支持者握手。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

挺韓、罷韓人馬「撞期」於週六在高雄舉行大遊行，當天也是2020總統大選倒數20天，在關鍵時刻，雙方支持者必將到場較勁，因此在兩週前，各地同時間前往高雄的高鐵票，據說已搶購一空、一票難求。藍、綠兩陣營除了空軍、陸軍戰況膠著，根據國民黨中常委指出，黨內民調顯示，政黨、立委都呈現黃金交叉，目前微幅領先。

韓流2.0再掀高峰？　挺韓、罷韓遊行成選前重要指標

「南方崛起-高雄週年慶」21日將盛大登場，由韓國瑜競選辦公室主辦、競總執行長林國正為主要策劃人；挺韓、罷韓行同時間舉行，兩邊勢力將一較高下，除了比人數、比聲量，更是選前倒數20天南台灣選情的指標，能否重現三山造勢光景、掀起韓流新高峰，眾所矚目。

這場活動國民黨總統候選人韓國瑜將全程參與，於21日的中午12點起至下午三點半，集合地點為高雄市鼓山區神農路凹子底公園，行經鼓山區博愛路與左營區的明誠路、自由路、新庄仔路、文自路，在左營區自由路的微笑公園解散。

據了解，高雄挺韓大遊行主要以中南部的黨籍立委召集人馬、衝高遊行人氣，另外，韓粉貼紙哥、杏仁哥、陳清茂、文山伯跟強強滾「五虎將」以及高雄市黨部都會執行號召韓粉的宣傳工作。

當天參與的支持者除了可以看到韓國瑜親自出馬外，副總統候選人張善政、國民黨主席吳敦義、總選總部主委朱立倫、高雄副市長李四川、國民黨副主席郝龍斌都會南下出席活動，以及高雄全體立委也將合體造勢，與由We care主辦的罷韓大遊行同時舉行，雙方較勁，相當有可看性。

外界擔憂造勢雙方釀衝突，警方也預估，最有可能發生衝突的地點是捷運美麗島站，內政特地請警政署增派警力支援高雄市政府警察局，強調合法的集會遊行是人民的基本權利，但是任何暴力行為為民主社會所不容許，當天將會做好安全維護及交通疏導工作。

▲韓國瑜桃園起飛壓軸晚會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜桃園起飛壓軸晚會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲參與韓國瑜造勢的支持者總是身穿全套國旗裝、自備國旗，即便媒體名調維持落後、民進黨也定時向韓國瑜丟出「核彈」，但挺韓造勢仍是場場爆滿。（圖／記者羅婉庭攝）

國民黨內部估票系統樂觀　政黨、立委都呈現黃金交叉

據了解，國民黨內部所做的滾動式民調顯示，藍綠雙方陷入膠著狀態，在政黨支持度與區域立委支持度的部分，國民黨選情樂觀，黃金交叉已過，黨內滾動式民調三天就分析一次結果，截至目前都是「小贏」，但民調也從未對外曝光，僅供黨內參考。

據中常委指出，在不分區立委名單出爐之後，立委選情全面崩盤，但在全黨團結大誓師、朱立倫接任競總主委、前總統馬英九「卯起來」掃街輔選之後，民進黨的「網軍門」、慶富案又接連爆出新事證，讓國民黨選情回溫，區域、不分區立委支持度迅速提升。

另一名中常委表示，這段時間到各縣市掃街、造勢，連長期「綠到出汁」的台中漁村，都能見到鄉親從家中提著辦凳，前往韓國瑜造勢會場，造勢結束也遲遲不肯散會，可感受到台灣偏鄉、基層由綠轉藍的跡象，「不要以為蔡英文一定會贏！」

調查局系統日前針對大選估票，根據6萬份「草根式調查」結果顯示，蔡英文總統與韓國瑜呈現拉鋸戰，最後勝負可能僅有50萬票、得票數約4到5個百分點的誤差範圍之內。

除此之外，日前國民黨中央召開各縣市黨部主委會議，匯集各縣市黨部綜合民調與抽樣問卷，估票成果顯示國民黨持續微幅領先，以南部來說，雲林、屏東、高雄選情樂觀，但是在嘉義與台南始終呈現落後，北部則是五五波或小贏。

▲▼韓國瑜桃園起飛壓軸晚會。（圖／記者羅婉庭攝）

挺韓大遊行路線：
集合點：鼓山區神農路凹子底公園（起點）→（左轉）博愛二路→（右轉）明誠二路→（左轉）自由二路→（左轉）新庄仔路→（右轉）博愛二路→（右轉）文自路→（抵達）文奇路110巷口微笑公園。

活動流程：
12：00-12：10 兩廣醒獅團表演
12：10-12：25 候選人懇託
12：25-12：30 在地社團表演
12：30-12：45 候選人懇託
12：45-12：50 電音三太子表演
12：50-12：55 民意力量監督鼓舞
12：55-13：05 堅定做事的團隊
13：05-13：10 溜冰龍團隊表演
13：11 大遊行準備出發
13：30 明誠二路打氣加油點 START!
13：55 自由二路打氣加油點
14：20 新庄仔路打氣加油點
14：30 會合微笑公園：迎向2020勝利
14：30-14：50 陣頭表演慶勝利
14：50-15：30 活動來賓大合唱

ET快訊
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