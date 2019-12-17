「人肉護盾」阻擋鎮暴警…女學生爆紅：只是想保護朋友　印度示威持續

▲印度警方17日在德里拘捕一名示威者。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

印度國會上周通過公民法修正案，遭外界質疑歧視穆斯林，連日來引發多次大規模騷亂。近日在新德里有一群穆斯林女學生，徒手逼退身穿鎮暴裝備的警察，並用肉身當護盾保護被打男學生，影片在網路上迅速爆紅。

根據英國廣播公司（BBC）報導，影片拍攝地點在印度國立伊斯蘭大學，畫面中的印度警察攜帶鎮暴裝備，正以竹竿痛打一名男子。一群年輕穆斯林婦女雖然手無寸鐵，面對警察卻毫不畏懼，衝上前擋在被打男子和警察之間，大聲高喊警察退後，迫使警方停手。

其中一名女子法札娜（Ladeeda Farzana）表示，「我們只是想保護我們的朋友」。這段影片長度不足1分鐘，但卻在印度網路社群中迅速傳開，這群女子也成為抗議公民法修正案的象徵。

印度國會先前通過公民法修正案，允取2014年12月31日前因為宗教迫害而從阿富汗、巴基斯坦或孟加拉逃至印度的難民取得印度公民身份，卻將穆斯林排除在外。

儘管印度政府解釋，穆斯林在上述三國不屬於少數族群，因此實際上不需要印度保護，但印度穆斯林族群普遍認為該法案是打壓穆斯林的一環，激起數千人走上街頭示威。在15日於首都新德里爆發的示威活動中，已知至少有50人在衝突中受傷，包括警察和示威者在內。

也有部分非穆斯林學生，憂心法案是印度政府將印度塑造為印度教國家的行動，因此加入示威抗爭。警方則大動作於校園進行清場，衝破校門並在圖書館內發射催淚瓦斯，反而激發外界抨擊警方暴力執法。

印度警方否認執法過當，德里警局發言人藍德瓦（MS Randhawa）堅稱，警方在驅散違法示威的過程中「已盡最大程度克制」。