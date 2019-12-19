冬至就是要吃湯圓！「熱銷TOP3」口味出爐　草莓煉乳、流沙民眾也超愛

▲一年一度冬至要到了。（圖／記者蕭筠攝）



記者蕭筠／綜合報導

一年一度的冬至（12月12日）就要到了，今年除了基本款湯圓，還有各式創意口味湯圓如拿鐵、桂花酒釀湯圓等搶攻市場、各大通路也紛紛公布熱銷TOP3的湯圓排行榜，依舊是經典芝麻、花生、鮮肉口味穩坐寶座，全聯透露今年特色湯圓包括草莓煉乳湯圓、流沙湯圓十分受歡迎，至今已賣破10萬盒，家樂福草莓煉乳湯圓，奶茶口味緊追在後，通通都是熱銷湯圓口味之一。

▲全聯湯圓熱銷排行前3為桂冠湯圓芝麻、花生、鮮肉。（圖／業者提供）

全聯2018年湯圓銷售量達580萬包，尤其冬至1天就賣出56萬盒，熱銷前3名分別是桂冠湯圓芝麻、花生、鮮肉口味，今年為迎接周日的冬至除熱銷款湯圓，也開賣多種特色款湯圓，如有金黃奶香內餡的桂冠流沙湯圓、義美奶茶湯圓、桂冠辻利抹茶包餡小湯圓等，其中最受歡迎的義美草莓煉乳湯圓已賣破5萬包，桂冠流沙湯圓更狂銷破6萬包，是十分受到青睞的創意湯圓口味。

▲愛買也推出逾20款湯圓。（圖／業者提供）



家樂福的「冬至大賞」也推出不少口味湯圓，今年銷量較去年成長近1成，最熱銷排行仍是芝麻、花生口味，不過特色湯圓義美草莓煉乳湯圓緊追在經典口味後，還有義美奶茶也是超受歡迎。另愛買量販即日起至12月24日也推出逾20款湯圓，桂冠芝麻、花生、鮮肉湯圓依舊是民眾最愛前3名，檔期期間同時帶動湯圓週邊酒釀、即食珍珠和起酥片等業績6倍成長。

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