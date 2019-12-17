冬至快到了！他想試「布丁、拿鐵…」新口味湯圓　網嚐鮮意外推：草莓不錯

▲今年的冬至是12月22號，許多人都準備要吃湯圓。（示意圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

一年一度的冬至即將到來，不少人家裡已經買好冷凍湯圓準備著，而今年最特別的，就是各廠商推出的新口味，像是雞蛋布丁、草莓煉乳湯圓等等。一名網友就在PTT發文，說冬至快到了，想知道大家都買什麼口味，並說家人只接受花生跟芝麻，「他們說新口味看起來都很噁XD 我是覺得蠻新鮮的啊！」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「最近冬至快到了大家都買什麼湯圓吃？」文中表示，他最近看到太多口味，有雞蛋布丁、草莓煉乳、拿鐵口味、珍O丹黑糖湯圓等等，「大家都吃了新口味了嗎？家人只接受花生跟芝麻……完全掃興！」

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▲芝麻湯圓是不少人心目中的經典口味。（示意圖／記者陳家豪攝）

原PO也說自己就是想吃吃看新口味，但家人覺得新口味看起來很噁心，「我是覺得蠻新鮮的啊！」看到貼文後，就有網友也說自己只敢吃經典口味，「唯一好吃的只有芝麻，前幾天試吉比花生醬湯圓超甜」、「芝麻湯圓無敵呀」、「花生最經典最好吃」、「唯一支持鮮肉。」

不過許多人紛紛大推新出的湯圓，「草莓口味的還不錯」、「鹹蛋黃控超愛流沙湯圓」、「目前爲止吃過黑糖珍奶、珍煮丹黑糖、草莓煉乳。珍奶>黑糖>草莓。冰箱還有布丁、吉比雙醬，之後再來試」、「吃過草莓、布丁、黑糖，草莓雖然特殊但其實口味尚可，黑糖和布丁我不行。」

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