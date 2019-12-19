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台鐵電車線故障「楊梅-北湖雙線不通 」　25客運接駁！預計下午恢復

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▲台鐵電車線故障「楊梅-北湖雙線不通 」　25客運接駁！預計下午恢復。（圖／台鐵提供）

▲一輛從基隆開往新竹的區間車在富岡-北湖間發生電車線故障，台鐵派出接駁車前往協助。（圖／台鐵提供）

記者陳凱力／新竹報導

台灣鐵路管理局19日上午8時許，一輛1131次從基隆開往新竹的區間車在富岡-北湖間發生電車線故障，台鐵稍早已派出維修車至現場搶修，約11點20分西正線單線雙向已搶修完畢，而東正線則預估要到下午2點左右才能恢復通車。

台鐵表示，19日上午8時47分，富岡站南邊站端路線84K+400處，東、西正線電車線故障無法供電，導致楊梅至北湖間雙線不通，為了因應電車線故障，台鐵也派出接駁車運送富岡、楊梅間的乘客。

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▲台鐵電車線故障「楊梅-北湖雙線不通 」　25客運接駁！預計下午恢復。（圖／翻攝新竹大小事）

▲台鐵於上午11點20分西正線單線雙向已搶修完畢，東正線則預估下午2點通車。（圖／翻攝新竹大小事）

台鐵稍早已成立一級緊急應變中心，並於上午9點左右啟動楊梅-北湖間25輛公路客運接駁旅客，沿途將停靠富岡、新富站，約200人由公路接駁轉乘，上午11點20分西正線單線雙向已搶修完畢，東正線則預估下午2點通車。

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