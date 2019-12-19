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富岡－北湖段電車線掉落！雙線不通28輛客運接駁　台鐵拚中午單線通車

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▲▼台鐵富岡－北湖段電車線掉落。（圖／台鐵提供）

▲台鐵富岡－北湖段電車線掉落。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵又出事！今日上午台鐵發生「列車乙級災害規模」事件，富岡至北湖車站間電車線故障掉落，導致東、西正線的電車線故障，目前楊梅－北湖間雙線不通，現已成立一級緊急應變中心，上午9時5分起啟動公路接駁，預計今晚6時恢復。

台鐵官網指出，受電力設備故障影響，自今早8時50分起，楊梅－北湖間雙線不通，預計今晚6時恢復。交通部台鐵局指出，由於從基隆開往新竹的1131次區間車在8時47分行駛於富岡－北湖時，造成東、西正線電車線故障，目前楊梅－北湖間雙線不通。

請繼續往下閱讀...

台鐵局指出，已即時成立一級緊急應變中心，台北區應變小組同時成立，上午9時5分起，楊梅－北湖路段啟動公路接駁。台鐵局表示，若列車因災害或是故被延誤2小時以上，或旅客在車站間滯留1小時以上、在隧道內滯留半小時以上，即列為「列車乙級災害規模」。

▲▼台鐵,火車,月台。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵電線掉落，恐使列車大量延誤。（資料照／記者李宜秦攝）

台鐵局表示，目前事故原因正由營運安全處調查中，並已啟動25輛公路客運接駁，沿途停靠富岡、新富站；1131次區間車旅客約200人由公路接駁轉乘。上午9時15分時，新竹電力段維修車已由新竹站開出至現場搶修，預估中午12時單線雙向通車。

台鐵局指出，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。

▲▼台鐵啟動公路接駁。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵啟動公路接駁。（圖／台鐵局提供）

不過有民眾向《ETtoday新聞雲》投訴，指稱第一時間現場混亂，一群旅客被丟包在車站，沒有站務人員協助，旅客只能自行搭乘計程車離開。對此台鐵局回應，由於富岡、北湖站都是小站，人力配置本來就較少，且事情發生第一時間站務人員要通報現場狀況、故障搶修、車站播音、調度車輛、引導旅客等，需先確認現場狀況後，才能執行後續引導作業，確實狀況較為混亂，造成旅客不便台鐵深感歉意。

台鐵局表示，目前再追加3部車輛，共有28部客運車輛辦理楊梅-湖口公路接駁，中途停靠富岡站、新富站及北湖站。

▲▼台鐵啟動公路接駁。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵啟動公路接駁。（圖／台鐵局提供）

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