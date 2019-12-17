潮州－枋寮電氣化年底通車！火車班次倍增　台北出發4.5小時就可直達

▲南迴鐵路電氣化工程「潮州至枋寮」段完工，今年底將會通車。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

南迴鐵路電氣化工程「潮州至枋寮」段完工，今年底將會通車，屆時只要4.5小時就可搭乘火車自台北直達枋寮，新左營站至枋寮站班次也倍增至60班次。配合通車台鐵列車也微調班次，20日起進行改點，共180班列車調整行車時間，18日起免費發放1.6萬本時刻表。另台鐵今開放花東實名制列車預定，截至下午2時共售出88張實名制車票。

鐵道局副局長伍勝園表示，南迴鐵路電氣化計畫「潮州至枋寮」段已完工，11月23、24日派員進行履勘作業，本月5日完成缺失改善，目前已核報交通部，待交通部核定就可通車，預計年底前可通車。該工程總經費276.13億元，路線從潮州至台東，全長123.4公里，其中潮州至枋寮長約25.2 公里，全線預定明年底通車。

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▲南迴鐵路電氣化工程「潮州至枋寮」段完工，今年底將會通車。（圖／記者李宜秦攝）

伍勝園表示表示，由於不能影響現行台鐵營運，因此工程人員只能「穿著衣服改衣服」，在夜間進行施工，因此縮短施工時間較困難。屆時通車後普悠瑪號就可直接開入枋寮，由台北出發到枋寮只要4.5小時。另新左營站至枋寮站的列車由30班倍增為60班，其中開行區間快車22列次，將大幅減少轉乘時間。

鐵道局南部工程處副處長江富志表示，電氣化通車後電車線有2W5伏特的高壓電，旅客須注意「三大千萬不要」，包括不要在月台等候區使用自拍棒、電氣化沿線區間不要放風箏或玩空拍機、平交道限高4.2公尺，通行貨車高度不要超過規範。

▲▼台鐵18日起發放新的時刻表。（圖／台鐵提供）

配合電氣化通車，台鐵將於20日開始改點，共180班列車調整行車時間，台鐵已印製1.6萬本冊本式時刻表，18日上午8點起，開放旅客於各大車站免費索取。時刻表走簡約路線，為藍色底色與時鐘圖樣，頗具質感。

另外台鐵局今日開放花東民眾預定實名制列車，台鐵局表示，今日開放花蓮、台東共4班車、1488個座位，截至下午2時，共被預訂88張車票，佔比約為5.9％。