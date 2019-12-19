學生實驗後「鋅粉隨手扔」引發火警！粗心理化老師遭移送偵辦

▲桃園市某國中劉姓理化老師今年5月間指導學生使用鋅粉化學實驗，鋅粉扔進垃圾桶卻引發火警。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國中劉姓理化老師今年5月間指導學生做化學鍍粉實驗課程，過程中因鋅粉出現結塊現象，劉指示學生以清水沖洗即可，事後學生將鋅粉扔進垃圾桶內，未久鋅粉卻因化學反應燃燒引發火警，雖然事後學校未追究，但警方仍依公共危險將劉師移送偵辦。檢方19日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，38歲的劉姓男子在桃園市某國中擔任理化科老師，今年5月24日上午9時許指導學生在實驗室進行化學鍍之鋅粉與氫氧化鈉溶液反應，因學生發現鋅粉有結塊現象，劉竟指示學生將結塊鋅粉加水沖洗後棄置在實驗桌旁之垃圾桶中，未料，下課後垃圾桶中的鋅粉因加水沖洗後產生化反應燃燒引發火警。

警方事後查出劉男涉及公共危險，火警燒毀實驗桌與垃圾桶，幸好消防人員及時趕抵撲滅未釀成重大災情，劉男被警方依公共危險罪嫌送辦；檢方偵訊時，劉坦承疏失釀成火警，桃園市消防局鑑定火災並將現場照片送交檢方佐證。

檢方指出，劉男為理化老師，應了解教授實驗課後產生的廢棄物，在貯存處理應依事業廢棄物貯存清理規定，應注意了解化學物質具有相容性不會發熱、火災等效應才能貯存與處理，但審酌劉並無前科且犯罪情節與侵害法益均輕微，事後積極與校方研擬預防措施，校方也表明不追究，檢方偵結予以不起訴處分。

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