遭兒子PO文痛批炒地皮、淘空台灣　陳根德：惡質政治操弄

▲桃園市立委第一選區候選人陳根德上午才抽完籤，下午就緊急開記者會痛斥對手政治操弄。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市第一選區立委候選人陳根德18日下午緊急召開記者會，外傳陳根德兒子在臉書PO文，痛批他炒地皮、包工程，為政治之路放棄家庭，質疑「這樣的人要選立委？」陳根德澄清，兒子誤交損友，為了選舉如此惡質政治操弄，令人不齒。

陳根德的長子陳冠維在臉書PO文，陳根德在立委任內，承包亞東石化觀音廠工程怎麼來的？免稅店集團在桃園中正北路尾的工程怎麼換來的？「這不是政客，什麼是政客？」

陳冠維還痛批，父親涉入蛋糕與生技公司經營，結果蛋糕公司倒閉，生技公司左手賣右手，把錢轉到口袋裡，甚至還利用立委頭銜加生技公司去跟中國政府要地皮，「債留台灣，錢進中國，這樣的立法委員能堅守台灣價值？」

▲陳根德在市議員林正峰陪同下開記者會，澄清兒子指控他炒地皮的來龍去脈。（圖／記者沈繼昌攝）

陳根德18日在市議員林正峰陪同下召開記者會澄清，陳冠維是已有三個小孩的爸爸，也接受過西方高等教育，他尊重兒子個人思想，但認為陳冠維誤交損友，才會PO文提出子虛烏有等指控，其中PO文中提到蛋糕與生技公司，若有問題早於去年桃園市調查處已調查過，而且若有任何不法，民進黨執政下，他早就淪為階下囚。

陳根德強調，選戰相互攻擊是常態，但利用家務私事大做文章，躲在幕後，坐享戰果，顯然有失厚道。他白手起家，創業過程中沒賺過一分黑心錢，沒收過不法利益，但他坦承為了拚事業，無法肩負完美家庭，對於家庭深感歉意，至於為了選舉散布傳言、臆測均屬不實，他認為背後政治的操弄，令人不齒。

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