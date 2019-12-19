說好的仙人跳呢...　載兒子女友上摩鐵性侵　渣男遭判3年8月

▲桃園市楊姓男子找來兒子女友設計仙人跳詐財，卻帶至摩鐵性侵得逞挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子於2015年見兒子帶女友返家，明知其當時還在念國中未成年，居然向少女提議要其和另一名成年男子發生性行為，再以仙人跳方式詐財，事成後再給少女3萬元當遮羞費，少女同意後楊男帶至摩鐵，卻趁兩人獨處時性侵得逞；地院法官依強制性交罪嫌判處楊男3年8個月有期徒刑。

檢警調查，48歲的楊姓男子於2015年11月間向兒子在就讀國中的女友提議，要她和另一名成年男子發生性行為，再以性侵為由，幫少女向該名男子索討遮羞費，若男子不同意給錢就提告，以此仙人跳方式詐財，事後再給少女3萬元，沒想到少女信以為真同意。

楊男於當晚騎車載少女到摩鐵赴約，但才進入房間，楊男將少女推到床鋪上，不顧對方反對先強行撫摸少女胸部，少女見苗頭不對起身想逃跑並以雙手推阻，但仍被楊男強行抱回床上、強行脫去少女衣褲後性侵得逞。

少女受辱後由家人陪同至醫院驗傷，並向警方報案提告楊男強制性交；法官審理時，楊男坦承犯行，在少女指證與醫院驗傷證明、摩鐵監視影帶畫面截圖等證據，法官審酌楊為逞性慾，造成少女身心難以抹滅傷害，依強制性交罪判處楊男3年8個月有期徒刑，本案還可上訴。

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