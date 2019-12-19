遭爆拿發票要柯辦吐2200萬　林錦昌聲明：違背事實將提告

▲林錦昌。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

喜樂島聯盟18日爆料中華文化總會秘書長林錦昌2014年為台北市長柯文哲打選戰，等柯文哲當選市長後，拿4張發票要柯文哲辦公室拿2200萬並自行沖銷。對此，林錦昌19日上午發布聲明稿表示，其內容完全違背事實， 事涉個人名譽及文總形象，絕不姑息，將委請律師正式提出告訴。

林錦昌表示，文化總會自2017年3月接任以來，致力於提昇台灣文化實力，耕耘在地、連結國際，過去兩年多來，同仁努力頗受肯定，協同文化人士及社會各界推動各項業務可受公評。

林錦昌指出，文總非屬政府組織，而是民間社團法人，執委、諮委、會員皆含括社會各界及朝野政黨，從不為特定政黨服務，推動各項文化事務也與選舉無關，而年度工作計劃、預算、決算依法都經執委諮委會議及會員大會審查通過，受主管機關監督，歷任總統依循慣例出任會長，是榮譽職務，代表對文化重視。

對於喜樂島爆料內容，林錦昌澄清，其內容完全違背事實， 事涉個人名譽及文總形象，他絕不姑息，將委請律師正式提出告訴，也籲請媒體勿跟隨此種惡質的選舉操作，以訛傳訛、錯誤報導。

林錦昌進一步指出，2014年3月他曾受柯文哲邀約，參與協助台北市長競選，當時與柯文哲協定的先決條件，就是在選舉過程中「不掛名、不碰錢」；2014年台北市長選舉，自始至終從未拿過任何一張單據、請領任何一筆選舉經費，此一過程實情，柯文哲應可佐證。

►超越藍綠，就靠她了