　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

苦苓批「李家的家僕」！林佳新828字重砲回擊：我對邊緣人充滿愛與包容

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼「最強菜農」要選了！林佳新「遷戶口」迎戰蔡其昌：韓家軍的我肯戰。（圖／翻攝林佳新臉書）

▲林佳新PO文回擊苦苓。（圖／翻攝林佳新臉書）

地方中心／綜合報導

台中立委候選人林佳新因曾經餵狗喝啤酒惹議，而作家苦苓就在臉書以此抨擊，並質問對方，「你是韓國的打手，還是李家的家僕？」對此，林佳新在臉書PO出828字長文回擊，「知道你在蹭熱度，但我依舊回你，因為佳新一向對邊緣人充滿『愛與包容』」。

林佳新分別針對兩件事PO文反嗆，「第一，戲謔方式狗喝酒事件一年前佳新已再三道歉而且檢討一番，如果你還在意我歡迎你來參觀，這件事你為什麼不一起在意的是，為什麼佳新對抗農委會期間遭受1450長期側拍？這種國家資源的濫用今天可以對我，一樣可以對你與任何人。」

此外，他也提到，「第二，韓家李家『家僕』兩個字，或許你一再強調自己出身是是滿人貴族，所以才有這種階級字眼，因為民主社會沒有誰是誰的奴僕，我跟李家的關係，就是在意農民而已，沒什麼好多所著墨，我在意她在意，我也歡迎你一起在意，而不是寫那種鬼扯花生文，但希望你既然身為公眾人物今後別再有意無意透露這種想法與階級意識。」

▲▼ 。（圖／翻攝臉書）

▲苦苓發文質問。（圖／翻攝臉書）

下為林佳新臉書全文：

苦苓先生我看到了，這些立委應該沒人會回你，知道你在蹭熱度，但我依舊回你，因為佳新一向對邊緣人充滿「愛與包容」

第一：戲謔方式狗喝酒事件一年前佳新已再三道歉而且檢討一番，如果你還在意我歡迎你來參觀，這件事你為什麼不一起在意的是，為什麼佳新對抗農委會期間遭受1450長期側拍？
這種國家資源的濫用今天可以對我，一樣可以對你與任何人

第二：韓家李家「家僕」兩個字，或許你一再強調自己出身是是滿人貴族，所以才有這種階級字眼，因為民主社會沒有誰是誰的奴僕，我跟李家的關係，就是在意農民而已，沒什麼好多所著墨，我在意她在意，我也歡迎你一起在意，而不是寫那種鬼扯花生文
但希望你既然身為公眾人物今後別再有意無意透露這種想法與階級意識
至於你說的我在台中參選為何跑到雲林一事，我只能說你身居金字塔頂端就能質問到基層的佳新了，為什麼我的故鄉我不能關心？！
再者「圍事」兩個字雖然太重了，但佳新不介意，我知道你的本意不是說我是黑道之類的，所以你放心我不會掛心。

至於你前妻爆料那些怪瓜劣棗的婚外情「四人行」必有我師，而且你侃侃而談「你現在很會處理」的事難道我也要說：你家你最會搞婚外情？四人行還是你前妻在杜撰而已？還是DNA使然？
佳新當然不會因爲活在過去沒意義
佳新更不會扣你「民進黨黨僕」的帽子

苦苓先生這樣扣人「韓家打手，李家家僕的帽子」這種行為，你跟楊蕙如們有什麼兩樣？佳新雖然書讀不多，但絕對不會像你這般立場不同就隨意扣人帽子

人都有犯錯的時候，佳新出身低微更不諱言我的前半生並不精彩，而且隨時都在檢討自己，但你這種只會尖酸刻薄隨時檢討別人私事，而不看背後真正的問題的人，佳新只能用一句台灣諺語送你
「自己羊尾遮羊屁股能密就好」

言語交鋒完了，佳新還是誠摯邀請苦苓先生，空閒時能來到台中，佳新一樣盡地主之誼我們一起到梧棲漁港吃海鮮，喝點小酒放輕鬆，一起直播介紹在地的好，我想苦苓先生並不會介意佳新這些尖銳的反駁而且能展現你的大肚，儘早成行，佳新也必定奉陪與君暢談。

我們不要隨意扣人帽子「家僕」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
猜拳輸了潑冷水！同學偷裝「102度滾燙熱水」　10歲童慘長超
快訊／投票結果出爐！美眾院通過彈劾川普
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

苦苓批「李家的家僕」！林佳新828字重砲回擊：我對邊緣人充滿愛與包容

反擊韓國瑜抹黑！蘇貞昌報喜：「不含轉機」2019旅客史上新高超過1111萬人

選戰倒數22天！李彥秀合體蔣萬安：「藍軍投票率高」讓支持都變選票

挨批票房毒藥！吳斯懷透露不能退出不分區原因　否則對不起國民黨

吳斯懷：把下架吳斯懷當政見　怎麼為選民服務？

吳斯懷：蔡英文枝枝節節談韓國瑜閨蜜、豪宅　人民沒興趣！

30秒看完總統大選政見！蔡阿嘎模仿蔡韓互酸　網友讚：超精闢

政見會／韓國瑜兩岸題轉守為攻　再批蔡英文拿1450資料當政見

沃草12張圖即時查核政見會：蔡英文、宋楚瑜各錯一題　韓國瑜陷6爭議

苦苓酸韓國瑜創造3個史上之最　政見發表會變「甩耳光大會」

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

反對養喵！傲嬌爸天天和牠玩躲貓貓　對到眼「好刺激」秒賊笑...網：爽的咧

《浪漫醫生金師傅2》回來了！！　李聖經一聽韓石圭「一句話」笑場

癌症急換肝...愛女捐肝65％救父！　他緊握手心疼淚崩：真的很謝謝妳

楊丞琳隔11年超破台語0進步　「另外一種說ㄈㄚˋ」笑翻

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

苦苓批「李家的家僕」！林佳新828字重砲回擊：我對邊緣人充滿愛與包容

反擊韓國瑜抹黑！蘇貞昌報喜：「不含轉機」2019旅客史上新高超過1111萬人

選戰倒數22天！李彥秀合體蔣萬安：「藍軍投票率高」讓支持都變選票

挨批票房毒藥！吳斯懷透露不能退出不分區原因　否則對不起國民黨

吳斯懷：把下架吳斯懷當政見　怎麼為選民服務？

吳斯懷：蔡英文枝枝節節談韓國瑜閨蜜、豪宅　人民沒興趣！

30秒看完總統大選政見！蔡阿嘎模仿蔡韓互酸　網友讚：超精闢

政見會／韓國瑜兩岸題轉守為攻　再批蔡英文拿1450資料當政見

沃草12張圖即時查核政見會：蔡英文、宋楚瑜各錯一題　韓國瑜陷6爭議

苦苓酸韓國瑜創造3個史上之最　政見發表會變「甩耳光大會」

中經院：2020國際貿易可望谷底緩升　經濟成長率為2.44%　

台股獲連2買勇奪外資吸金王寶座　7大題材成投資人選股新寵

《82年生的金智英》讓女人揪心的8大無奈金句：「生個孩子又不會改變什麼」

濃郁芋頭雞肉飯！高雄隱藏版小餐館　還有麻油雞湯、海瓜子雞湯

第六屆紫絲帶獎特別貢獻獎得主　寫下台灣兒保立法新頁

只要甜蜜不要負擔　避免狗狗中年發福　獸醫師：「改變飲食才是關鍵」

不斷更新／美眾院表決通過！　川普成「史上第3位」遭眾院彈劾的美國總統

茵茵韌帶撕裂、骨盆也裂了！　「為完美連拍高難度飛踢動作」膝蓋痛到無法蹲

中山高楠梓段又見單車騎士　紅斑馬緊急馳援！他說心情壞散散心

班鐵翔老婆Celine服藥送醫急救！3年不堪忍受老公舊愛恐嚇

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

政治熱門新聞

蔡英文脫稿演出！撿到槍狂電韓國瑜　　綠營曝內幕

政見會／統整韓國瑜16大金句

沃草政見會即時查核：韓陷6爭議

苦苓酸：韓國瑜創造3個史上之最

韓國瑜：我來日無多兩件事不做對不起下一代

韓喊3聲萬歲　趙少康25年前用過

蔡英文應付韓國瑜口水戰之外　5大政見重點一次看

蔡英文拿1450攻擊韓國瑜　台師大教授：網軍頭？

30秒看總統大選政見　蔡阿嘎神模仿

2020「全國立法委員號次」完整名單

政見會／韓國瑜：如果貪污被關監獄「一天給我吃一頓」

蔡英文嗆韓國瑜：比較希望他去中國大陸喊「中華民國萬歲」

最大神是玉皇大帝！韓國瑜：這段話回答蔡英文的質疑

全文／蔡英文政見會3申論　講政績藍圖還有「辣台妹撿到槍」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／山豬陳俊甫「大小便失禁」中風住院！

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

童「臉色發黑」送醫：車上聞到怪味…爸臉綠全招了

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

韓女星越南玩桶船咖啡杯「被甩進水裡」

砸86萬裝潢新家　屋子竟是別人的

蔡英文脫稿演出！撿到槍狂電韓國瑜　　綠營曝內幕

莉婭首談謝和弦「是非常要好的朋友」：他拿很大賭注幫我

政見會／統整韓國瑜16大金句

嫩模無bra肉色上衣「2點險看光」彎腰半球薄布破洞

高爾宣老闆悄離婚玉女歌手1年　宣布：我註冊交友軟體了

沃草政見會即時查核：韓陷6爭議

燒肉品牌獵下台南7000坪土地　將蓋全台最大燒肉店

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

味全龍戰力補強　網羅富邦5戰將

更多

最夯影音

更多
6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親
有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面