男子約女網友摩鐵床戰…事後竟挨告性侵！法官一看「體型差距」判無罪

▲女子與男網友約見面，沒想到竟被性侵。（示意圖／123RF）



記者柯振中、沈繼昌／桃園報導

桃園日前發生一起性侵案，陳姓男子與女網友相約在中壢火車站，雙方見面後立刻到汽車旅館「休息」，期間發生性關係，不料事後陳男挨告性侵。法院審理後判定，該名女網友體重80公斤，身高159公分，而陳男身高170公分，體態偏瘦，不可能完全壓制女網友，加上女網友證詞有瑕疵，判定陳男無罪。

判決書指出，陳男2017年在網路上認識女網友，雙方相約2017年11月18日要見面，陳男當天開車從嘉義北上，前往桃園中壢火車站與女網友碰面。雙方碰面後，陳男向女網友說，開車從嘉義上來花了不少時間，因此感到有點累，希望能到摩鐵休息，女網友隨後也答應了。

女網友指出，到了摩鐵房間，陳男立刻躺在床上，自己則坐在沙發上玩手機，陳男隨後以腳傷為藉口，要替她按摩腳部，把她帶到床邊推倒、脫去衣物。

▼女網友指出，自己被陳男帶到床上推倒、脫去衣物。（示意圖／123RF）



女網友說到，陳男隨後又將褲子脫下，把生殖器放在自己的胸口，要求她幫忙口交，讓她感到相當不舒服，因此哭了起來，但最後仍被陳男硬上得逞，感到身心受辱，因此提告。

對此，陳男出面喊冤，雙方有發生性行為，但沒有不顧對方的意願，當下發生關係是你情我願，女網友還提醒他「要戴保險套」，只是進行到一半時，女網友突然開始哭泣，讓他立刻停止動作，隨後在女網友的要求下離開房間。

法院審理後認為，女網友自己承認身高159公分、體重80公斤，加上已經33歲，應該明白與網友開房間會發生什麼事情；而陳男身高170公分，體態偏瘦，從客觀事實上不可能完全壓制女網友，且女網友的供詞反覆、前後不符，有許多違反常情之處，因此判定陳男無罪，全案仍可上訴。

▼法院審理後認為，陳男無體型優勢能夠壓制女網友，且女網友供詞反覆，因此判陳男無罪。（示意圖／123RF）



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