網友約摩鐵見面　女大生開心沐浴他卻拿了手機就跑！網曝暗黑原因

▲警方透過監視器畫面掌握男網友特徵，正全力查出其身分。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

扯！一對男女因交友軟體而認識，2人的感情在虛擬世界裡，用文字跟貼圖蔓延滋長，後來男方主動出擊，以「協助辦理門號」為由邀約女方於14日到三峽的摩鐵碰頭，見面後男子說，「不要浪費旅館費用」請女子先去浴室盥洗，接著偷了她的項鍊跟價值4萬的iPhone手機便閃人，網友開始大膽分析原因。

網友解釋，「女生總是比較含蓄，人沒失，財卻失…很難啟口其中原因的…」、「我不相信，故事應該不是這樣，也許是鮑鮑換「OO」，男方嫌人家所以改變戰略，就…」、「應該是約在汽車旅館交易，結果女的被乾洗，不敢說是交易怕被罰，只好瞎編理由給警察說是約在旅館辦手機門號」

22歲謝姓女大生向警方表示，到摩鐵赴約，結果男網友要她將手機關機並交出，還說「不要浪費旅館費用」要她先去盥洗，一出浴後發現男網友已經走人，手機不翼而飛之外，翻查包包發現項鍊也不見了，立刻穿起衣服到派出所報案並提告侵占。

目前警方已透過監視器掌握男網友特徵，會盡快查出其身分並通知他到案說明。

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