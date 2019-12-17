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妹子獨自坐最後一排...客運男奔上前「拉下褲鍊」對鳥猛搓　她淡定拿手機錄影

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▲▼變態,色狼,摸,非禮,性騷擾,亂摸。（圖／CFP）

▲阿溫對著小紅露出生殖器，甚至還用手搓弄。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

記者林昱萱／台北報導

一名男子「阿溫」（化名）於4月間搭乘客運時，看到坐在最後一排左側的女子「小紅」（化名），竟然頓時色心大起，走到對方的對面，並將褲子拉鍊拉下，露出自己的生殖器愛撫，而他的誇張行徑，讓小紅當場傻眼，趕忙拿出手機錄影蒐證。

判決指出，阿溫4月間搭乘某客運，原本是坐在最後一排的右側，但他看到小紅獨自一人坐在另一邊時，竟然就基於猥褻犯意，起身走到對方的對面坐下，隨即用手解開自己褲子的拉鍊，裸露出生殖器，並用手不斷對著小紅撫弄、搓揉。小紅發現他的猥褻行徑後，趕忙拿出手機錄影蒐證，並請司機協助將車開往派出所報警。

對此，法官勘驗小紅的蒐證畫面後發現，阿溫在公車內為自慰時，並未以衣物遮蔽，顯見他有供人觀覽之意圖，且其以雙手撫摸、搓揉生殖器之舉，不僅足以刺激或滿足性慾，且客觀上足以引起普通 一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化。另外，法官審酌其身心狀況，且惟念及他犯後終能坦承犯行，態度尚可，因此依法判他拘役20日，得易科罰金。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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