氣大嫂「離婚後生女」罵綠茶婊　小姑8個字賠1萬5000元

▲王女離婚之後，與前夫生下一名女兒。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

36歲的徐姓女子不滿王姓女子與哥哥離婚，之後還生下一女，氣得跑到高雄市某幼兒園門口理論，並當場罵了對方「綠茶婊」等3句髒話，結果卻害自己吃上官司，被高雄地院法官依公然侮辱罪判處拘役15日，得易科罰金1萬5000元。

高雄地檢署檢察官表示，徐女不滿王女離婚後生女，今年5月31日下午4時許跑到幼兒園門口理論，並以國、台語接續辱罵「骯髒」、「奧查某」、「綠茶婊」，足以認為她主觀上有公然侮辱之犯意，況且這些語句都是不雅字眼，確實會貶低女性的人格及社會評價。

▲徐女不認同前大嫂的行為，氣得跑去找對方理論。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

雖然徐女承認有在該時間、地點講出那些話，但她辯稱，言談中並沒有指名道姓，根本沒有人知道是在罵誰。不過，檢方認為，當時只有徐、王兩人在吵架，她自己也在接受偵訊時坦承是「吵到互不相讓」的程度，才會脫口而出髒話，可見上述說法只是卸責之詞，不足採信。

高雄地院法官表示，徐女因為家庭因素與王女起糾紛，卻沒有理性處理，反而在幼兒園門口這樣的開放空間以言語辱罵，無視他人之人格尊嚴，可見法治觀念淡薄，加上她犯後矢口否認，至今也未取得諒解或達成和解，最後依公然侮辱罪判處拘役15日，得易科罰金1萬5000元。

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