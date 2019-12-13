　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

氣大嫂「離婚後生女」罵綠茶婊　小姑8個字賠1萬5000元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

弟弟,小孩,孩子,遊戲,玩,玩具（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲王女離婚之後，與前夫生下一名女兒。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

36歲的徐姓女子不滿王姓女子與哥哥離婚，之後還生下一女，氣得跑到高雄市某幼兒園門口理論，並當場罵了對方「綠茶婊」等3句髒話，結果卻害自己吃上官司，被高雄地院法官依公然侮辱罪判處拘役15日，得易科罰金1萬5000元。

高雄地檢署檢察官表示，徐女不滿王女離婚後生女，今年5月31日下午4時許跑到幼兒園門口理論，並以國、台語接續辱罵「骯髒」、「奧查某」、「綠茶婊」，足以認為她主觀上有公然侮辱之犯意，況且這些語句都是不雅字眼，確實會貶低女性的人格及社會評價。

▲生氣,不爽,憤怒,揍人,火爆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲徐女不認同前大嫂的行為，氣得跑去找對方理論。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

雖然徐女承認有在該時間、地點講出那些話，但她辯稱，言談中並沒有指名道姓，根本沒有人知道是在罵誰。不過，檢方認為，當時只有徐、王兩人在吵架，她自己也在接受偵訊時坦承是「吵到互不相讓」的程度，才會脫口而出髒話，可見上述說法只是卸責之詞，不足採信。

高雄地院法官表示，徐女因為家庭因素與王女起糾紛，卻沒有理性處理，反而在幼兒園門口這樣的開放空間以言語辱罵，無視他人之人格尊嚴，可見法治觀念淡薄，加上她犯後矢口否認，至今也未取得諒解或達成和解，最後依公然侮辱罪判處拘役15日，得易科罰金1萬5000元。

韓妞激推、IG討論爆款

【更多新聞】

正妹攜定情戒典當…竟是「蘇聯鑽」氣炸狂譙！閨蜜幫腔：這男友不交也罷

渣男性侵還趴趴走！少女親友動私刑痛毆　逼他脫衣自打巴掌+下跪

大貨車台14甲線合歡山公路墜谷1死2傷　駕駛酒駕肇禍

ET快訊
粉紅25cm「老二魚」大量暴露！加州海灘驚見上千隻..真能壯
正妹每天吃雞排..摸脖子「長喉結」代價超慘！就醫後被告知要割
潤娥IG PO吃飯照！網眼尖發現「背景黃招牌」搜出她人在台北
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

按摩小姐甜問：拿你2500元可以嗎？　伸手一抓是警察慘賠26萬

戀上經理老婆飯店「拉肚子」一小時　銀行員掰：前輩很照顧我

華航前副總邱彰信為私菸案喊冤：檢方僅用Line兔兔貼圖就毀我清譽！

「未關門就開動」婦人摔出車外摔斷手　粗心公車司機起訴

快訊／宜蘭蘇花142.7K「砂石車翻覆」！現場交管　單線雙向通行

太陽花驅離後…反核靜坐遭水砲車圍剿「她幫疏散被警痛毆」　判決即將揭曉　

水電工假扮大學女生「應徵會計」　傻老闆人都沒看到匯出76萬元

天九牌賭場輸贏很大！備點鈔機防偽　賭客秀千元紙鈔折的「必勝小財神」

氣大嫂「離婚後生女」罵綠茶婊　小姑8個字賠1萬5000元

快訊／南港區工地火警！「濃厚黑煙」狂竄...疑焊接不慎釀禍　警消急滅火

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

希澈戴口罩緊跟潤娥…保鑣以為是粉絲擋下！　他瞪眼手摸胸「超Q發言」笑翻惹ＸＤ

6歲嗯哼「比心告白」霍思燕　「妳永遠是我心裡的小公主！」媽媽淚崩

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

蔡依林全身橘「COSPLAY胡蘿蔔」?!　黃子佼變姥姥一句話讓她笑歪

華航前副總邱彰信為私菸案喊冤：檢方僅用Line兔兔貼圖就毀我清譽！

「未關門就開動」婦人摔出車外摔斷手　粗心公車司機起訴

快訊／宜蘭蘇花142.7K「砂石車翻覆」！現場交管　單線雙向通行

太陽花驅離後…反核靜坐遭水砲車圍剿「她幫疏散被警痛毆」　判決即將揭曉　

水電工假扮大學女生「應徵會計」　傻老闆人都沒看到匯出76萬元

天九牌賭場輸贏很大！備點鈔機防偽　賭客秀千元紙鈔折的「必勝小財神」

氣大嫂「離婚後生女」罵綠茶婊　小姑8個字賠1萬5000元

快訊／南港區工地火警！「濃厚黑煙」狂竄...疑焊接不慎釀禍　警消急滅火

張綱維稱被詐…資金遭跳票？　遺書內同名同姓「王0愷」詐騙手法曝！

他討債持手槍上門　債主更狠！拿衝鋒槍「抵肚押走」車上還有埋屍圓鍬

年輕嬤帶孫玩！大媽笑攀談「肚子還有一個齁」　她秒無言...網卻驚呆狂讚

批張善政「邏輯不正確」　黃暐瀚：不要去攻擊蔡英文有沒有生小孩

支持國球！康和捐款稻江青棒隊　以實際行動鼓勵原住民棒球選手

張綱維聲稱「不認識張政源」　黃國昌貼會議記錄批：這樣也敢撒謊？

高中鋁聯／2度壓制西苑　大理王為陞首度投到100球

揭韓國瑜選總統原因　柯文哲：要落跑！陳菊負債3000億

米其林指南前進台中受矚目　2019年度美食十大事件回顧

詹皇坦言簽下魔獸很幸運　是球隊取得成功重要部分

不斷更新／英大選保守黨確定取得326席　川普：脫歐後展開貿易協議

Keanna天天忍痛打排卵針！　謝和弦「親手戳針進肚皮」…1年後她懷孕卻被劈腿

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

社會熱門新聞

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

3工人「笑氣灌迷17歲少女」輪流性侵

快訊／信義區驚傳輕生事件！警到場傻：太巧

大批警力匯集「南港展覽館」！真相讓人傻眼

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

國道4車連環撞！懷孕港女「頭皮掀起」慘死車內

張綱維到處借　前四海幫幫主成另類債主

馬辣員工侵占營業額　判賠307萬元

父抱病娃趕走擋路狗　飼主控「愛犬被嚇到上吐下瀉」

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

揪經理老婆飯店密會　銀行員掰拉肚子

陽明山夜遊　19歲男撞山壁身亡

按摩女問：可以嗎？　伸手一抓是警察

兒子上班途中車禍亡　父悲痛掛看板找兇手

更多熱門

相關新聞

老闆怒飆　餐廳叼菸客撂人回嗆

老闆怒飆　餐廳叼菸客撂人回嗆

阿雄（化名）2018年3月間到斗六1家餐廳用餐，還叼著菸在料理區點餐，遭到老闆勸阻於是發生口角，老闆氣得「你是聽不懂人話！幹xx」，阿雄嗆要撂人「你做生意做得這麼囂張，我要讓你做不下去」，兩人都去報警互告對方，雲林地院判處老闆犯公然侮辱罪，處罰6千元；而阿雄犯恐嚇危害安全罪，處拘役30天。

五字經嗆鄰居　工人：老婆不給錢

五字經嗆鄰居　工人：老婆不給錢

人妻壞壞10次　收「出浴照」逼回頭

人妻壞壞10次　收「出浴照」逼回頭

差36歲追不到！他PO網：該讓撿屍

差36歲追不到！他PO網：該讓撿屍

女直播主罵：臭臭的　人妻告翻她

女直播主罵：臭臭的　人妻告翻她

關鍵字：

高雄地院公然侮辱

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦認愛小三莉婭…深夜曬牽手照！　

謝和弦揭變心原因：沒感情了

謝和弦再炫「和小三開房片」！再嗆正宮：她逼我跳樓

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

記得無名爆紅的「玉井金城武」嗎！12年後現在長相曝光

17歲爆紅！內衣女神墾丁春吶「觀音坐蓮」愛情片外洩

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

溫柔男副駕命喪阿里山！女友見屍崩潰：帶我走

遠航張綱維：希望今天下午就能復飛

開車墜結冰河流　他大喊Siri獲救

3工人「笑氣灌迷17歲少女」輪流性侵

更多

最夯影音

更多
寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊
孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面