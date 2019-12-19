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綠島男打魚反遭水針魚刺破肚「深5公分」！黑鷹急搶救　漁民：像刺蘿蔔糕

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水針魚。（圖／東森新聞）

▲水針魚就是「沙氏下鱵」，體背灰黑色還有扁扁長長的魚嘴，有如一根長針。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

綠島一名38歲周姓男子深夜下海潛水打魚，卻遭「水針魚」刺傷肚子，經醫生檢查傷勢嚴重，請求黑鷹直升機支援，送到台東治療，所幸已脫離險境。其他漁民說，水針魚有向光性，可能看到光害怕，在海裡亂竄才釀成意外，且魚嘴太利了，刺人就像在刺蘿蔔糕一樣，輕鬆輕鬆，「連漁船都在撞，所以人早晚都會被牠撞到。」

17日深夜11時多，周男被刺後當場鮮血直流，傷口深5公分、寬2公分，送到綠島衛生所檢查，經醫生評估傷勢嚴重，申請空中醫療。

空中勤務總隊第三大隊第三隊獲報後，出動黑鷹直升機，18日凌晨0時多抵達台東豐年機場，並將周男轉送醫院治療，經搶救已脫離險境。

綠島男打魚反遭水針魚刺破肚「深5公分」！黑鷹急搶救　漁民：像刺蘿蔔糕水針魚。（圖／東森新聞）

▲▼黑鷹直升機將傷者送往台東救治。（圖／東森新聞）

綠島男打魚反遭水針魚刺破肚「深5公分」！黑鷹急搶救　漁民：像刺蘿蔔糕。（圖／東森新聞）

而水針魚就是「沙氏下鱵」，體背灰黑色還有扁扁長長的魚嘴，有如一根長針。漁民說，水針魚有向光性，看到燈會緊張，在海裡亂游亂竄，可能才因此發生意外；且魚嘴太利了，刺人輕輕鬆鬆，就像在刺蘿蔔糕一樣，非常危險，「都不管哪裡有東西阻擋，連漁船都在撞，所以人早晚都會被牠撞到。」

水針魚魚體披圓鱗，胸鰭腹鰭較短，腹部呈白色，游速極快，做成生魚片口感Q彈鮮美。水試所東部海洋生物研究中心副研究員江偉全表示，3、4年前，也是有漁民去抓水針魚被刺到喉嚨；其實不太容易發生刺傷人的狀況，「除非遇到大群，一小群的看到人反而會離開。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼漁民說，水針魚有向光性，看到燈會緊張。（圖／東森新聞）

水針魚。（圖／東森新聞）

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