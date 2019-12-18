進入市場免關稅！香港與澳洲簽訂2大經貿協定「明年1/17正式生效」

▲香港與澳洲在今年3月簽訂《自由貿易協定》及《投資協定》。（圖／翻攝自香港特別行政區政府）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港今年3月26日與澳洲在雪梨簽訂《自由貿易協定》及《投資協定》，內容包括貨物貿易、服務貿易、投資、知識產權、政府採購、競爭事宜等，藉此為雙方創造更多商機，並加強貿易和投資上的往來。據悉，這2大協定將於明年1月17日生效。

香港與澳洲的《自貿協定》和《投資協定》談判從2017年5月就已展開，直到2018年11月才完成，並在今年3月簽訂、明年1月生效。據悉，《自由貿易協定》生效之後，香港原產貨物可即時透過簡易的申請程序，以全面零關稅進入澳洲市場，另外，其他優惠措施還包括商務旅遊安排、便利雙方參與彼此政府採購市場，以及有效保護知識產權和促進競爭等。

▲香港與澳洲持續加強雙方貿易和投資上的往來。（圖／CFP）

香港商務及經濟發展局局長邱騰華與澳洲貿易、旅遊和投資部長西蒙·伯明罕（Simon Birmingham）簽訂了2份協定。邱騰華當時提到，香港與澳洲都是自由貿易的堅定倡議者，「簽訂協定的目的是讓雙方的貨物、服務及投資能以更優惠的條件進入對方的市場。」

據悉，這是邱騰華從2017年7月上任以來，第4份與貿易夥伴簽訂的自由貿易協定。他表示，「這2份協定大大提供高透明度，以及可預測性的貿易投資條件，增加對貿易制度的信心。」

澳洲在《自貿協定》下對大約140個服務行業作出具體的承諾，讓香港的服務提供者享有市場准入，所獲得的待遇絕對不會差於當地的服務提供者。據了解，澳洲是香港2017年第7大服務貿易夥伴，雙方服務貿易總額達440億港元；更是香港2018年第20大貨物貿易夥伴，貨物貿易總額約為540億港元。