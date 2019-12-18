法院拒絕上訴　香港泛民主派議員區諾軒和范國威將失議席

▲香港立法會議員區諾軒（左）和范國威（右）。（圖／翻攝自Facebook／區諾軒 Au Nok-hin、范國威 Gary Fan）

記者馬叔安／綜合報導

香港終審法院17日拒絕向泛民主派立法會議員區諾軒和范國威就選舉呈請批出上訴許可，這代表兩人確定將失去議員身分。政制及內地事務局局長聶德權表示，是否進行補選，同時也要考慮人力資源、場地和票站等安排，立法會秘書處會在21日內刊憲公告有關議席出缺。

根據香港政府新聞網，聶德權指出，立法會若有議席出缺，選舉管理委員會根據法例、實際情況、是否切實可行去考慮是否進行補選，同時也要考慮人力資源、場地和票站等安排。

他說，由於法例規定立法會會期完結前4個月內不得進行補選，也就是有關補選不能遲於明年5月底進行，選管會考慮相關因素後會作出公佈。

區諾軒17日在臉書指出，「關於今天的官司，通過海量訪問都說了不少，相信正常人都不會覺得合理，甚至很荒謬。選舉主任做錯事，不用承擔罪責，周庭、我，乃至13萬投票支持民主派的香港島選民，卻成為受害人。」

於此之前，因為有6名民主派人士因宣誓問題，被法庭裁定取消立法會議員資格，當中4個議席去年3月11日先行補選，選舉結果由泛民主派和建制派各獲4席，其中民主黨候選人區諾軒和新民主同盟的范國威奪得香港島和新界東的直選議席。

當時由於補選的4席原先都是泛民派所有，但在補選前，多名報名參選者被選舉主任撤銷議員資格，原因是主張「港獨」或「民主自決」，當中包括香港眾志成員周庭。

今年9月2日，周庭對立法會補選的選舉呈請勝訴，區諾軒被裁定並非妥為當選，他之後在9月20日提出上訴。此外，劉頴匡9月13日對立法會補選的選舉呈請勝訴，范國威被裁定並非妥為當選，若果他上訴限期屆滿前不上訴，便會失去議席。

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