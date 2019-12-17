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吉林走走／康熙爺一吃就愛上！　富察氏滿族火鍋「吃法超講究」

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記者蔡儀潔、韋依蘋／吉林報導

來吉林必吃的，就是康熙皇帝吃過的「富察氏」滿族火鍋！這個傳承300多年歷史的美食，吃法特別講究，首先得先喝一碗由牛羊骨肉熬煮的湯頭，隨後下料順序必須是「先山珍，後海味，左飛禽，右走獸」，相當有意思！

▲▼ 滿族火鍋，吉林，東北 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲富察氏火鍋位於烏拉街 。（圖／記者蔡儀潔、韋依蘋攝，下同）

「現在年輕人吃火鍋都太不講究了！」走進這家位於烏拉街的富察氏火鍋，第12代傳承人富察玉秋正熱心招呼著客人，他向記者一行人介紹起這道傳承百年的美食，「來這不能說吃火鍋，要說用膳，因為這是康熙爺吃過的。」

據富察玉秋介紹，康熙皇帝1682年來視察時，時任打牲烏拉總管的富察滿達爾漢用自家火鍋招待天子，皇帝吃後讚不絕口，便讓貼身官員將餘下的菜餚和火鍋一同「打包」，連同廚師也帶回京城。回去後，這道烏拉火鍋在紫禁城內飄香四溢、深受歡迎，從此這道菜便成為皇家主要御膳。

▲▼ 滿族火鍋，東北，吉林。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲滿族火鍋講究先喝湯。

瞭解完背後歷史後，記者一行迫不及待想嘗嘗，這道康熙爺大愛的滿族火鍋。點餐約10分鐘後，火鍋就上桌了，配菜共有12盤，包括手切鮮羊肉、牛肉、豬五花肉、雞肉青蝦、血腸、酸菜等。正當我們動筷要下料時，老闆富察玉秋立即制止，稱「吃這火鍋必須先喝湯，這也是和其他火鍋不一樣的地方。」

▲▼ 滿族火鍋，東北，吉林。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲火鍋料有手切鮮羊肉。

富察玉秋接著說，下料順序也很講究，要「先山珍，後海味，左飛禽，右走獸」，他隨後拿起菌類拼盤放入鍋中，接著是雞肉青蝦、羊肉等。按照傳統吃法，記者先喝了一碗湯頭，味道咸香濃郁，隨後涮了一塊手切牛肉，吃得出「新鮮味」口感Q彈，最後下入的酸菜煮一會後，湯頭變得更加滑順，搭配麵條一起吃，整個人的感覺用東北話形容，就是「得勁」！

▲▼ 滿族火鍋，東北，吉林。（圖／記者蔡儀潔攝）

 有兩夫妻在體驗滿族服飾。

來這裡吃火鍋，體驗的更多是歷史氛圍，店家也從多個細節，讓顧客感受「穿越」樂趣。譬如店內提供了多套滿族服飾，包括皇上、格格、宮女等，顧客可以在現場玩起古裝cosplay，同時店內設有龍椅造景，「餵飽餵滿」前來打卡的相機。此外，菜單也作成「聖旨」造型，讓饕客們體驗「帝王式」點餐。來吉林遊玩的旅客，推薦來這家「富察氏」火鍋，感受這跨越百年的美食之旅！

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