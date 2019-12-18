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影／走進「末代皇帝」宮殿　感受華麗背後「任人宰割」心酸路

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記者蔡儀潔、韋依蘋／長春報導

搭車進入長春市區，就能看到各式「偽滿州」時期的建築，譬如吉林省政府就是當時的日本關東軍憲兵司令部舊址，而最有「故事」的，當屬「末代皇帝」溥儀在做傀儡皇帝時，所住的偽滿州皇宮！在這座「中西合併」的華麗宮廷內，可以感受溥儀迥乎異常的榮辱人生。

▲▼偽滿州皇宮,長春,吉林走走,溥儀 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲偽滿州皇宮的御膳房。（圖／記者蔡儀潔、韋依蘋攝，下同）

愛新覺羅·溥儀作為中國最後一位皇帝，前後經歷過3次登基，最終成為日本的傀儡，在長春建立偽滿洲，與后妃們過了13年身不由己的宮廷生活。溥儀當時所居住的皇宮如今被改建為「偽滿皇宮博物院」，總佔地25.05萬平方公尺，開放遊客參觀。

▲▼偽滿州皇宮,長春,吉林走走,溥儀 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼偽滿州皇宮,長春,吉林走走,溥儀 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲溥儀的電影廳，平時還是打羽毛球的地方 。

《ETtoday新聞雲》記者抵達偽滿皇宮後，直奔最豪華的「同德殿」，這裡是日本人專門為溥儀建造集辦公、居住、娛樂於一體的宮殿，一樓是辦公場所，二樓是生活區。我們一進來就感受到奢華的佈置，而且風格講究「中西合壁」，譬如在貴人李玉琴的客廳，可以看到西式的壁爐、檯燈、碎花地毯，中式的書桌、筆墨紙硯以及觀音像，兩種截然不同的風格在這裡完美融合、相得益彰。

▼福貴人李玉琴的客廳 。

▲▼偽滿州皇宮,長春,吉林走走,溥儀 。（圖／記者蔡儀潔攝）

不過據說，由於溥儀當時觸碰東西經常「被電到」，懷疑是日本人在樓內安裝竊聽器，因此一直都不敢在同德殿居住，然而有說法稱，其實是因為東北冬季乾燥，靜電太多所致。但這個小故事反應了，溥儀這個傀儡皇帝的如履薄冰。

▲▼偽滿州皇宮,長春,吉林走走,溥儀 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲溥儀的鋼琴房 。

實際上，隨著一邊參觀，一邊聽解說器講述的背後故事，我們的心情變得沈重，因為在這極致奢華的表面，看到一種被人魚肉、任人宰割的屈辱。譬如「暖廊」旁的鋼琴房，雖然是娛樂室，但溥儀經常來「借琴消愁」，抒發內心鬱悶；用來接待舊臣的傳統風格房間，則成了溥儀在中秋節，望著月亮沈思的地方。

▲▼偽滿州皇宮,長春,吉林走走,溥儀 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲溥儀在富麗堂皇的宮殿過著身不由己的生活 。

同德殿約2小時的遊覽，讓我們徬彿穿越到20世紀30年代的偽滿州時期，感受到堂堂愛新覺羅皇帝，變成提線傀儡的悲哀，遊玩的心情也從最初的興奮，變成不勝唏噓，這種體驗是歷史書、電影所無法帶來的，若有機會來長春，一定要來走走看看！

▼偽滿州皇宮的御花園。

▲▼偽滿州皇宮,長春,吉林走走,溥儀 。（圖／記者蔡儀潔攝）

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