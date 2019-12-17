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AIT美台關係展最終站到台東　 期打造成一流城市

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▲AIT美台關係展最終站到台東。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲AIT美台關係展最終站到台東。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

美國在台協會、台東縣政府、外交部與國立中山大學共同主辦的「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展最終站進駐台東，包含美國在台協會酈英傑處長、美國在台協會高雄分處歐雨修處長、台東縣長饒慶鈴及貴賓外交部北美司專門委員王翼龍等人出席與會。

美國在台協會宣布，為慶祝美國在台協會即將成立40週年，這次展覽展出照片、文件、多媒體，來回顧美國在台協會過去40來，在促進美台關係中所扮演的角色。這次的展覽也是AIT@40全年度慶祝活動的一環，AIT@40活動旨在慶祝《台灣關係法》簽署以來美台40年的友誼及夥伴關係。AIT@40展覽於2019年在全台10個城市巡迴展出，台東是本巡迴展第的最後一站。AIT@40活動以每月一主題的方式，彰顯美台之間的合作，包括移民經驗， 科技與數位經濟，藝術、文化和體育，美饌佳餚，及創新與創業等主題。十二月則是環境生態。同時，AIT將2019年訂為「美台旅遊年」，以推動美台之間的雙向旅行。

饒慶鈴表示：教育與文化，是建立美台關係最容易著手的方式，而這次特展也是很好的案例，與地方政府合作，相信也能讓AIT更加認識台東的美好。她特別指出，台東縣也從過去農業縣，目前積極朝智慧城市來邁進，而跨部門的合作，也呼應她一向所秉持「開放、整合、創新」的理念與態度，期盼藉由各界的支持與地方努力，希望打台東為國際級一流城市。

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