台南福利地圖APP　讓社褔地點e指通

▲台南市社會局長黃志中（左），上任後秉持黃偉哲市長的社福期待，積極落實「廣布社福基礎建設、實現世代共融共好」的理念，穩健推動各項社福措施，深獲好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市社會局16日上午在喜憨兒台南工場，辦理2019年度年終成果會，黃志中局長特別介紹便利民眾查詢社褔地點的「台南福利地圖APP」，並分享1年來在社區長者照顧、惜食續食愛心倉儲及友善幼兒托育等3項重點政策執行成果。

黃志中局長指出，為讓市民更易查詢各項福利據點及相關聯繫資訊，社會局製作台南福利地圖APP，內容匯集台南市各類社會福利資源，結合4G網路與GPS系統，下載後只要打開APP可立即顯示使用者附近2公里內的福利點，像是托嬰中心、親子館、社會褔利服務中心、老人機構、身障機構、各區公所或是社區關懷據點等等，都有清楚的地址、聯絡方式及導航資訊，輕輕鬆鬆e指通，歡迎市民朋友多加利用。

黃志中局長說，因應人口高年齡化及少子化的國安議題，黃偉哲市長在托老及托幼等相關褔利特別關注，今年社會局在「社區長者照顧資源」上，為提供多元化且連續性的長照服務，目前已設置54處日間照顧中心，數量為全國之冠；另為讓長者可就近社區參與，已成立366處社區關懷據點，其中有160處C級巷弄長照站可提供長者共餐，期望提供長輩快樂又有尊嚴的長照服務。

在「友善幼兒托育環境」，目前已布建8處社區托育公共家園及8處親子悠遊館，預計2020年全市至少可成立23處公共托育家園；另為增加更多幼兒托育資源，社會局今年已著手在南區、北區及中西區等3處設立非營利托嬰中心，提供多元的托育選擇，減輕父母的照顧壓力，營造一個讓多數家長都能有感的友善托育環境。

此外，為使每一份愛心資源得以善用，黃偉哲市長要求社會局推動「惜食續食公共愛心倉儲」政策，透過建置「台南市公益平臺」，即時揭露各項捐贈資訊，可避免社褔資源重疊；為方便弱勢民眾選擇需要的愛心物資，社會局在佳里及南區建置2處愛心實物銀行實體店面，明年將在新營區成立第3處愛心實物銀行實體店面；另為避免不必的浪費，社會局與公有零售市場合作設置7處愛心惜食平臺，將攤商每天進貨量過多或賣相不佳但仍可食用的蔬果魚肉等放到專用冰箱，再由社會局轉贈鄰近的社區關懷據點 作為長輩共餐補充食材，目前累積捐出1583公斤的食材，受益達8464人次。

黃志中特別感謝長期以來出錢出力，用行動支持社會局的各社褔團體及企業，大家不分你我一起為弱勢付出，造褔許多需要協助的人。社會局也持續布建「社會福利服務中心」、「身障者社區式日間照顧服務據點」等服務，期望透過公私部門的合作，連結更多資源，建構出更綿密的社會安全網。