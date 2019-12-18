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冠軍直排輪選手首創150公里橫跨屏南　支持在地新世代周佳琪

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▲▲屏南在地直排輪教練與選手18日以排輪遊行向國境之南前進，表達力挺登記第2號屏南立委候選人周佳琪 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏南在地直排輪選手18日以排輪遊行向國境之南前進，力挺2號屏南立委候選人周佳琪 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏南在地直排輪教練與選手18日以排輪遊行向國境之南前進，表達力挺登記第2號屏南立委候選人周佳琪。他們從萬丹至恆春，沿途將進入各鄉鎮街道，向屏南鄉親拉票，懇請支持在地新世代周佳琪。

▲▲屏南在地直排輪教練與選手18日以排輪遊行向國境之南前進，表達力挺登記第2號屏南立委候選人周佳琪 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼金牌教練林詠翔帶領的冠軍選手與國手等30人挺周佳琪。

▲▲屏南在地直排輪教練與選手18日以排輪遊行向國境之南前進，表達力挺登記第2號屏南立委候選人周佳琪 。（圖／記者陳崑福翻攝）

由金牌教練林詠翔帶領的冠軍選手與國手等30人，今早就在屏東縣選委會集合，在周佳琪抽到勝利2號後，周佳琪騎著花布造型的電動機車，與直排輪長征隊伍遊行出發一段路程。

直排輪隊伍今天從萬丹、新園、東港、林邊、佳冬、枋寮、枋山、車城至恆春，預計6小時長達150公里的長征遊行路程，對選手的體力與耐力都是很大的考驗。林詠翔表示，這是選手與家長等主動與自發提出的，大家希望以行動表現對在地新世代周佳琪的支持。

屏南地區地形狹長，南北距離達120公里。周佳琪對直排輪隊伍表示感謝，尤其是他們藉由這樣的創舉，也凸顯出屏南狹長的地形，在交通、產業、生活與醫療上，有其特殊不一樣的問題與困境，需要中央政府來協助。

周佳琪表示，位在台灣最南端這席立委，意義重大，政治需要制衡的力量，社會才會健康，屏東需要打破一黨獨大！在總統的故鄉，更讓要執政者聽見看見人民的聲音和力量。

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