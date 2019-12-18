法務部長臉書力挺民進黨立委　韓國瑜：接受下班輔選…但要懂分寸

▲蔡碧仲表態支持蕭美琴。（圖／翻攝自臉書）



記者徐政璿／台北報導

法務部政務次長蔡碧仲日前在個人臉書張貼兩張與民進黨花蓮縣立法委員蕭美琴合照，公開呼籲花蓮鄉親「用選票黏住蕭美琴」，有違反司法獨立與行政中立之疑，最後決定撤文。對此，國民黨總統候選人韓國瑜18日表示，法務部是敏感單位，蔡碧仲應該要知道進與退之間的分寸。

韓國瑜認為，各部會政務官下班時間輔選他都能接受，但法務部是國家的敏感單位，希望法務部次長能夠知道進與退之間的分寸在哪裡，因為他是有代表性的人物。

國民黨稍早也表示，繼內政部次長陳宗彦藉宣導模擬投票之名，公然要新住民票蓋民進黨，引發違反行政中立爭議之後，接著是蔡碧仲發文支持蕭美琴，完全違背司法獨立、檢調公正的原則。

國民黨批評，民進黨為求勝選，一而再破壞國家行政中立的原則，削減國人對國家機器維持超然運作的信心，呼籲民進黨立即撤換蔡碧仲，還給司法檢調機關獨立自主的空間。

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