裸身騎腳踏車衝超商毀貨架　警拿出「辣椒水」…他坐地哀嚎

▲桃園市楊姓男子16日下午騎自行車闖入桃園區某超商內，持螺絲起子恐嚇店員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子16日下午酒後打赤膊騎自行車闖入桃園區某超商內，手持螺絲起子恐嚇店員，推倒桌椅還將貨架商品丟至地板，在店內大吼大叫，阻止客人結帳等離譜脫序行為，員警到場處理時，楊辯稱是店員不理他才摔東西洩恨，員警制止無效後噴灑辣椒水制伏，楊呆坐地上哭喊「好辣啊！」訊後依恐嚇、毀損等罪嫌移送法辦。

警方調查，38歲的楊姓男子16日下午2時30分，騎自行車赤裸上身闖位於桃園區青溪派出所轄區超商內，店員見狀要他不可以將自行車騎入超商內，楊男手持螺絲起子恐嚇店員，還將櫃台商品、超商內桌椅推倒，隨後將貨架上商品、酒瓶等商品丟置地板上，現場一片狼藉。

▲桃園市楊姓男子16日下午騎自行車闖入桃園區某超商內，推倒桌椅等物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

青溪派出所員警到場時，楊男仍視若無睹，繼續搗毀貨架上商品，員警斥責「東西放下」，但楊男仍繼續摔東西，楊持螺絲起子向員警逼近，員警立刻噴灑辣椒水，楊被辣椒水刺激後呆坐地上哭喊「好辣啊！」員警斥責「當然辣，店家賺錢辛苦，你在這邊亂。」

▲桃園市楊姓男子16日下午騎自行車闖入桃園區某超商後搗毀貨架，造成超商一片凌亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）



店員與目擊消費者指稱，楊疑似酒醉，騎自行車進入超商時一臉茫然，雖經店員制止，楊突然情緒失控拿螺絲起子恐嚇，還阻止客人結帳並毀損商品。

楊男在偵訊時辯稱，要買東西時店員不理他才動手，但警方根據超商監視畫面卻證明楊根本胡言亂語，訊後依毀損、恐嚇等罪嫌將其移送桃園地檢署偵辦。

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