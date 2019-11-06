台版木村拓哉、松隆子入鏡！　桃檢宣導反賄選短片　驚見高顏值檢座

▲桃園地檢署錄製反賄選宣導短片，由檢察官黃翎樵、劉昱吟擔綱「查賄HERO」男女主角，檢察長郭文東（右一）、襄閱主任檢察官林秀敏（左一）等人宣導反賄選。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為因應明年總統大選與立委選舉將屆，桃園地檢署錄製反賄選短片，由檢察長郭文東率領檢察官拍攝，其中外型俊俏亮麗的檢察官黃翎樵、劉昱吟擔綱「查賄HERO」反賄選影片，猶如台版木村拓哉、松隆子，郭文東指出，未來影片將放在官網供民眾觀賞，也希望大家踴躍檢舉賄選，當個稱職「查賄英雄」。

▲桃園地檢署錄製反賄選宣導短片，檢察官黃翎樵（右）、劉昱吟（左）擔綱「查賄HERO」男女主角現聲說法。（圖／記者沈繼昌攝）

為突破以往反賄選宣導流於形式化，桃園地檢署檢察長郭文東今年拍攝「查賄HERO」影片，邀請桃檢檢察官黃翎樵、劉昱吟擔任男女主角，另外還有襄閱主任檢察官林秀敏、主任檢察官康惠龍、邱文中、陳建良、陳建宇參與演出，檢舉賄選5步驟：接近賄選人、保存證據、撥打電話、起訴有獎金、有罪確定全部領等。

其中擔綱男女主角的黃翎樵、劉昱吟外型搶眼亮麗，也吸引不少民眾目光，有名模架式的劉昱吟指出，為拍攝影片起床時間的比公雞還要早，花費一整天拍攝，結果只有短短不到一分鐘實在辛苦，她很慶幸當位檢察官真好；念大學時曾因發生車禍被酒駕者撞上，當時因她有喝酒也被送辦，最後獲不起訴處分，但過程煎熬難以言喻，自己是法律系學生偵訊出庭時會如此緊張，一般人面對司法審判過程一定更難熬，才決心報考檢察官，盼能扮演好檢察官角色。

▲桃園地檢署錄製反賄選宣導短片，檢察官黃翎樵（左）、劉昱吟（中）以身為檢察官為榮。（圖／記者沈繼昌攝）

黃翎樵也說，小時候就跟家人追日劇「HERO」，劇中木村拓哉檢察官角色辦案非常認真仔細，讓他立下志願長大也要當檢察官，能獲選擔任男主角非常榮幸，希望透過拍攝反賄選宣導影片，喚起民眾反賄選決心。

此外，桃檢署規劃「啄木鳥話題放送站」活動，吸引近600位民眾拍攝反賄選主題照片投稿，6日評選出21幅作品，主題包括寵物萌樣、下午茶與秋遊等主題，透過手機、相機拍攝，讓反賄選主題創意十足。

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