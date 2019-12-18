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新北第2選區女將大戰　林淑芬找蔡英文站台力求4度連任

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▲▼林淑芬、黃桂蘭。（合成圖／翻攝自Facebook／林淑芬、黃桂蘭）

▲林淑芬、黃桂蘭。（合成圖／翻攝自Facebook／林淑芬、黃桂蘭）

記者楊庭蒝／綜合報導

第10屆立法委員選舉新北市區域18日進行號次抽籤，第2選區（五股、蘆洲、三重16里）共有3位候選人，分別是1號民進黨林淑芬、2號合一行動聯盟的龍大智、3號國民黨黃桂蘭。

3位候選人號次抽籤結果如下：

新北市第2選區

1號 林淑芬 （民主進步黨）

2號 龍大智 （合一行動聯盟）

3號 黃桂蘭 （中國國民黨）

隨著選舉越來越近，各個候選人也紛紛找來「大咖」站台，黃桂蘭在15日找來前行政院長張善政一同上街拜票，林淑芬也將在21日與總統蔡英文在三重成立連赫競選總部，為求4度連任。

▲▼林淑芬舉行「林淑芬＆蔡英文蘆洲聯合競選總部」成立大會，館長陳之漢到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）

▲林淑芬舉行「林淑芬＆蔡英文蘆洲聯合競選總部」成立大會，館長陳之漢到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）

在第2選區內有「五股垃圾山」這個燙手山芋，新北市府就在8月公告「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，想要徹底根除垃圾山的問題。林淑芬曾在陪同蘇貞昌到五股勘查時表示，堤防若能加高到符合200年洪水重現期保護標準，就有望可以進一步整頓和實施都市計畫，更可以保障超過1萬8千戶居民的身家財產安全。

黃桂蘭則表示，會推廣五股垃圾山循環經濟推展業園區，還會緊盯五股輕軌案之推動，希望讓五股的生活機能越來越好。

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