新莊立委9搶1！　「新北第4選區」抽籤結果　3號吳秉叡、7號陳明義

▲民進黨候選人吳秉叡抽中3號。（圖／翻攝自Facebook／吳秉叡）



記者黃可昀／綜合報導

第10屆立法委員選舉候選人已抽完號次，新北第4選區（新莊區75里）除了綠黨的張哲偉未到場由主席代抽，其他8位號選人都到現場親自抽出號碼，總共9位的候選人號次如下：

新北市第4選區

1號 朱約翰（無）

2號 葉宏仁（一邊一國行動黨）

3號 吳秉叡（民主進步黨）

4號 黃博仁（勞動黨）

5號 王斯儀（國會政黨聯盟）

6號 陳俊憲（安定力量）

7號 陳明義（中國國民黨）

8號 張哲偉（綠黨）

9號 林麗容（正黨）

▲國民黨候選人陳明義抽中7號。（圖／翻攝自Facebook／陳明義）



力拼連任的民進黨吳秉叡15日在新莊體育場舉行「北新莊競選總部成立大會」，桃園市長鄭文燦、行政院長蘇貞昌，還有副總統候選人賴清德也都到場支持，他也秀出自己任內的各項政績，包括爭取增設隔音牆，解決了機捷噪音問題，還有五股交流道銜接工程從7年縮短到5年，確實贏得不少選民的信心。

國民黨陳明義也在15日成立「南新莊福營後援會」，新北市長朱立倫、內政部前部長李鴻源等黨內大咖都前往助陣，其中引發熱議的是，就連台民黨全國後援會總會長謝俊州也到場為陳明義發聲，外界都在猜測是否為柯文哲暗中幫助陳明義，要共同來對抗民進黨。