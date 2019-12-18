新北第12選區立委抽籤結果出爐！　李永萍抽中4號喊「是2倍的力量」

▲新北市第12選區立委抽籤結果。（圖／翻攝自新北市選舉委員會官網）

記者康心禹／綜合報導

新北市選舉委員會今（18）日舉行第10屆立委選舉號次抽籤，其中新北市第12選區（包含汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區，俗稱「七星區」，以汐止區為最大票倉）的選舉人數約有251191人，共有7名立委參選人，抽籤結果如下：

新北市第12選區

1號 賴嘉倫（時代力量）

2號 張志偉（綠黨）

3號 周武榮（無黨籍）

4號 李永萍（中國國民黨）

5號 張依維（中華統一促進黨）

6號 賴品妤（民主進步黨）

7號 孫繼正（安定力量）

抽籤之後，國民黨候選人李永萍在臉書上表示，抽到4號是2的雙倍，等於是雙倍的力量，而支持者也留言說「四事如意，心想四成。祝您高票當選。」至於主打「汐止的未來更應該是宜居城市」的民進黨候選人賴品妤，則是在臉書上開放號次梗圖投稿，與網友互動熱烈。

▲民進黨立委候選人賴品妤抽中6號。（圖／賴品妤競選團隊提供）

新北市第12選區除了最被看好的李永萍之外，其他二人為前立委林昶佐的助理民進黨參選人賴品妤、現任立委黃國昌的子弟時代力量賴嘉倫，整個選區形成三腳督局面。另外4名為罷免黃國昌的代表人物安定力量黨主席孫繼正、中華統一促進黨的張依維、綠黨的張志偉以及無黨籍的周武榮。

該選區有三大看頭：第一，民進黨與時代力量大小綠之爭；第二，賴品妤年僅27歲為民進黨最年輕立委候選人，與55歲的李永萍形成世代對決；第三，孫繼正曾反對同婚議題推動罷免黃國昌，這次親自投入選舉延續同婚的戰線，挑戰挺同的民進黨與時代力量。