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西安發現太平公主夫婿薛紹墓葬　被岳母武則天餓死獄中！

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▲西安發現太平公主第一任夫婿薛紹之墓。（圖／翻攝自第一新聞）

▲研究人員在場進行丈量。（圖／翻攝自第一新聞）

本報訊

2018年香港無線重頭劇《宮心計2深宮計》情節有講述武則天小女兒太平公主與其首任駙馬薛紹的淒美愛情往事。而據陝西省考古研究院今天（17日）公布，當地最新考古發現了薛紹的墓葬，該墓在唐代就被人為破壞過，但未知是何人以何種原因所為。

據史料記載，薛紹是唐太宗外孫，顯慶六年（661年）出生，永隆二年（681年）與表姐妹太平公主結婚，婚禮非常籠中，照明的火把烤焦了沿途的樹木，為了讓寬大的婚車通過，甚至不得不拆除了萬年縣館的圍牆。不過，武則天當時嫌棄薛紹的兩個兄嫂不夠「稱配」，欲逼令二兄皆離婚。後來有人勸說一嫂是南蘭陵蕭氏，不算卑賤，武則天方才作罷。

▲西安發現太平公主第一任夫婿薛紹之墓。（圖／翻攝自王朝的廢墟）

▲西安發現太平公主第一任夫婿薛紹之墓。（圖／翻攝自王朝的廢墟）

在薛紹與太平公主婚後第七年，其長兄薛顗參與唐宗室李沖的謀反，武則天下令將薛顗處死，此事牽連到事前不知情的薛紹。永昌元年（689年），薛紹「杖一百，餓死於獄」，年二十九。當時太平公主正懷着薛紹的第四個孩子。載初元年（690年）七月，太平公主嫁給表兄武攸暨。

在劇集《深宮計》中，太平公主是超級大反派。由於薛紹的死，痛失摯愛的她，驚覺有權有勢才能保護身邊重要的人，自此好像打開了潘朵拉盒，變得貪戀權力，心狠手辣。

▲西安發現太平公主第一任夫婿薛紹之墓。（圖／翻攝自王朝的廢墟）

劇中太平公主因為記恨女史吳翠瑩的一句口供造成薛紹的死，而將其弄瞎，殘酷折磨整整二十年。公主悔恨自己當年無權無勢，眼睜睜看着先駙馬被賜死，折磨吳翠瑩，她認為這是唯一能夠為先駙馬做的事，所以她不讓吳翠瑩死，因為只要這個女史在世多一天，就好像能為先駙馬補償多一點。

陝西省考古研究院表示，這座墓葬的發掘地點是西咸新區空港新城底張街道岩村，是帶有四個天井和前後磚券墓室的大型唐代墓葬，出土墓誌證實，該墓墓主是薛紹，下葬於神龍二年（706年）正月。墓葬破壞嚴重，僅存部份陶俑、石刻、石人頭、望柱頂摩尼珠殘件等。

研究院指出，諸多迹象顯示，這座薛紹的墓葬早在唐代時期就被人為破壞過，而破壞墓葬的人顯然非以盜墓為目的，究竟是誰因何種原因破壞墓葬，有待考古人員進一步研究。

▲西安發現太平公主第一任夫婿薛紹之墓。（圖／翻攝自王朝的廢墟）

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【本文獲《香港01》授權轉載。】

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