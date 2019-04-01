史上最多年號的朝代　女皇武則天21年共用了18個

▲漢武帝是中國歷史上第一個創歷年號的皇帝。（圖／翻攝自維基）

生活中心／台北報導

年號，是歷史上封建國家用來紀年的一種名稱，據史書紀載，年號最早出現在西漢漢武帝時，至此以前只有年數而沒有年號。公元前141年，漢武帝即位並創立了年號，稱為「建元」，從此以後，中國王朝便有了「年號」的體制。歷代皇帝每當遇到祥瑞之事或是內憂外患等國家大事，都會變更年號，每個年號都有其意義。

年號被認為是帝王正統的標誌，稱為「奉正朔」，理應格外慎重。在皇帝即位之初，或親裁或內閣擬定，但都須保持幾點原則：避免使用前朝末代年號的字眼、響亮不拗口、更重要的是要有一個易懂的含意。比如說，漢武帝的「元狩」，「元」代表開始，而「狩」則是狩獵的意思。公元前122年，漢武帝狩獵到一隻獨角獸白麟，群臣認為是祥瑞之意，於是建年號為「元狩」。

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而年號到了明、清時期，皇帝多只用一個年號，因此大多數人都用年號來稱當時候的皇帝，如康熙帝、乾隆帝等等。而縱觀中國歷史上，使用最多年號的皇帝就是中國史上唯一的女皇帝──「武則天」。

武則天，名武曌，又被稱為武則天或武后。唐高宗李治在位時，與其並稱二聖，公元前690年自立為武周皇帝。從她開始掌權（公元前683年）到退位時（公元前705年），短短21年便使用了18個年號。

武則天臨朝稱制到公元690年稱帝期間使用的年號有4個：光宅、垂拱、永昌、載初。公元690年稱帝到公元705年退位期間使用的年號有14個：天授、如意、長壽、延載、證聖、天冊萬歲、萬歲登封、萬歲通天、神功、聖歷、久視、大足、長安、神龍。其中「神龍」是她和他兒子共用的。