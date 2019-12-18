電話亭+公用電話放自家陽台！炫耀遭檢舉...辯「友人寄放」遭法辦

▲曾經擔任中華電信承包商的陳姓男子，家中竟私藏電話亭遭檢舉送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子遭檢舉，將中華電信的電話亭+公用電話搬回家中，警方獲報到場發現電話亭就在2樓角落，而男子強調因曾是中華電信承包商，這個電話亭是當初中華電信的人寄放的，但因交待不出何人寄放，最後遭警方依法送辦。

據了解，46歲的陳姓男子，在7月間遭親戚檢舉家中有中華電信早期使用的電話亭，警方與中華電信人員上門查看，赫然發現電話亭就放在2樓的角落，隨即將陳男帶回派出所偵訊。

陳姓男子表示，因為之前擔任中華電信的承包商，所以中華電信內部人員將電話亭寄放在他家，但因解釋不出是誰寄放，且電話亭為中華電信財產，除了將電話亭移置之外，警方訊後依照竊盜罪嫌將陳男送辦。

檢舉男子表示，當時到他（陳姓男子）家中，就聽陳男炫耀家中有公用電話，當時檢舉人還好奇將電話拿起來聽，還聽得到通話聲，幾乎與市內電話無異。

陳姓男子還向檢舉人表示，這個電話不用投幣，直接接室內電話線即可，檢舉人原本以為是新屋入厝中華電信送的禮物，但最後打電話與中華電信確認「公用電話」根本沒有外賣。

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