中正大學公布「警察工作滿意度」　民眾好感度比2018年大增18趴

▲中正大學公布警察工作滿意度調查，民眾對治安的好感度較2018年上升18.1%。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

國立中正大學犯罪研究中心針對2019年民眾對警察重點施政作為之滿意度進行「手機調查」研究，台灣民眾對治安的好感比，從2018年的35.4%上升至53.5%，且住家安全好感度高達90.1%，另對於警察維護治安滿意度也達81.9%。

在警察維護治安工作上，從2018年的77.5%上升至81.9%，而民眾對「警察機關處理民眾案件效率之滿意度」有高達 74.6%之民眾為滿意，中正大學針對警察各項施政進行比較，主要分成「緝毒」、「加強取締酒駕」、「遏止幫派及暴力犯罪」及「掃蕩非法槍彈」之滿意程度。

在查緝毒品層面，在2018年民眾對於警察查緝毒品工作有67%之民眾持滿意態度，與2018年所作之住宅電話調查所得到的滿意度為 48.6%，表示民眾對於警方查緝毒品滿意度有著顯著之上升。

另外再對於加強取締酒駕部分，在2019年的調查中民眾對於警察機關強力取締酒駕作為之滿意度高達 78.3%，僅有 21.7%之民眾持負面態度，可見警政署加強取締酒駕的力度受到民眾肯定。

而在遏止幫派及暴力犯罪上，民眾對於警察機關遏止幫派及暴力犯罪之作為中，59%之民眾持滿意態度，但調查結果顯示仍有超過4成民眾對於警方作為不甚滿意，此結果顯示警政單位於此項目，仍需投注更多心力。

最後針對掃蕩非法槍砲彈藥，在2010年的調查中有高達 67.9%之民眾持正面態度，因非法槍砲彈藥對於民眾生命財產危害很大，也希望相關警政單位繼續投入大量資源，讓民眾有個安居樂業的生活環境。

他奶奶的美麗小秘訣

【其他新聞】

闖西門町女僕店要驅魔...「小愛」不在他抓狂！打傷女店員砸爛手機

營運費年年漲 拖吊委外流標…緊急重開標：否則明年台北市淪違停天堂

