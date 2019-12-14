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中華電信「輕量型漫遊1GB專案」可打卡500次　耶誕新年出國免換SIM卡原號漫遊爆好用

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▲▼高野山楓葉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲耶誕、跨年假期要來臨了，中華電信推出「輕量型漫遊上網方案」到日韓港澳平均一天只要22元。（示意圖／資料照／記者蔡玟君攝）

消費中心／綜合報導

跨年、春節要到了，旅遊旺季又要到來，除了護照、手機、錢包以外，最重要的東西絕對是「網路」，如果沒有處理好網路問題，在國外的照片不能隨時打卡炫耀、或是工作信件不能馬上回覆，就會打壞有著「紅點強迫症」人的好心情。但要辦國外吃到飽又很貴，WIFI機操作又很麻煩，該怎麼辦？別擔心中華電信推出專為小資族設計的「輕量型漫遊上網方案」，原號漫遊讓你省去更換SIM卡、一到國外就馬上可以上網，7天內提供1GB的流量讓你使用，到日韓港澳平均一天只要22元，讓每一筆預算都能花在刀口上。

▲韓國旅遊,機場巴士,自助購票,購票機,Kiosk,自助旅行,國外旅行,機場設施。（圖／記者謝婷婷攝）

▲出國網路已經成必備項目之一，使用原號漫遊能省下許多繁雜的時間，專心在旅遊上。（圖／資料照／記者謝婷婷攝）

原號漫遊哪裡好？

出國上網不外乎選擇租借WIFI機，或者是更換當地電信業者的SIM卡上網，但隨身包包除了手機、錢包、鑰匙，再放入個人藥品、化妝包、衛生紙等等，就已經塞得滿滿滿，如果再多一個WIFI機，不僅要擔心會不會沒電隨時被斷網，有時候還要像個小叮噹在人潮中「撈寶」，就是想要關掉省個電，還得跟旅伴隨時綁在一起，無法享受自己一個人的自由，再加上設定繁雜，如果帶著長輩出門真的是一個頭兩個大；而更換當地電信業者SIM卡，還得手動設定APN超麻煩，步驟錯了就上不了網，小小一張SIM卡沒保管好，到台灣又得到門市重新申請，真的會讓心情盪到谷底。

為了讓出國的好心情一直延續，不妨試試中華電信的「原號漫遊上網」吧。免更換SIM卡，出國前隨時上中華電信APP或網路門市申請，還可配合飛機落地時間開通，計費方式更貼心，到了國外重新開機就可以立即使用！也不用帶著分享器走來走去，不一定要跟旅伴黏TT，到中國遊玩也不需要翻牆就能隨時上FB、傳Line；如果帶著長輩出門，也不用擔心繁雜的設定需要教很久，不小心人群中走散了，也不會因為沒有網路找不到人在原地乾著急，真的十分方便。

▼越來越多人喜歡到日、韓旅遊，就算使用輕量型1GB方案，也可以上傳、打卡超多張照片，讓朋友羨慕一波。

▲▼日本和歌山toretore市場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲首爾鄉村飯桌 시골밥상。（圖／記者陳羿妏攝）

1GB流量可以做什麼？

這麼便捷的服務，會不會很貴？除了日租型方案外，中華電信還提供最實在的「1GB、2GB輕量型漫遊上網方案」，專門針對小資族、流量需求較低者設計。千萬別小看1GB的流量，足夠在臉書或IG上傳打卡500張照片、或Google Map導航16小時、打LINE語音電話16小時等等。且使用量達70%會有貼心提醒簡訊，如有需求可以再加購方案，省下不必要的預算，把錢花在更美好的事物上。

超特惠方案看這邊！

因應耶誕和跨年旅遊季來臨，不管是想到日本看華麗的耶誕燈海；到韓國追星或是到澳門大啖美食，現在只要使用中華電信APP或是中華電信網路門市，日韓港澳1GB方案優惠價只要 149元；2GB方案 249元，換算下來一天只要22元。而想要到紐約時代廣場或澳洲雪梨大橋跨年、享受浪漫之旅的人，1GB也只要268元、2GB則是368元，一天只要39讓你出國不再因為昂貴網路費、繁雜設定步驟煩惱，輕鬆享受旅行不求人。

►►一起精打細算！小資族必看「中華電信輕量型漫遊方案」

▼身為小資族就要學會精打細算。

▲▼ 中華電信秋冬促銷方案 。（圖／翻攝自網路）

▼除了在台北101跨年外，許多人會想到美、澳、歐洲享受異國跨年氣息。

▲▼2019台北市101跨年煙火。（圖／記者季相儒攝）

此外，如果是用量較大的客戶，也可以參考5GB定量型或日租型方案。不論是出國精打細算，沒有太多需求的輕量型，或是適合想在國外隨時直播跟親友分享旅遊歡樂的日租型專案，都可以依照個人需求，選擇自己喜愛的超優惠方案，出國上網大小事，就交給中華電信！

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