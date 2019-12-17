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銀行員工偷自家錢！臉書「鈔票炫富照」成鐵證　面臨30年徒刑

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記者張方瑀／綜合報導

美國北卡羅萊納州一名銀行行員，涉嫌多次從不同分行詐領現金，得手近9萬美元，他還偽造貸款申請買了一輛賓士跑車。而檢察官也在他的社群網站上找到「大量證據」，原來他常常在Facebook上發布那著一大疊鈔票、開著名車的照片。依照聯邦法律規定，這名行員有可能被判最高30年徒刑。

現年29歲的韓德森（Arlando Henderson）在擔任北卡羅萊納州夏綠蒂市（Charlotte）的一間銀行擔任行期間，竊取保險庫裡的金錢至少18次，得手約8萬8000美元（約台幣265萬元）。聯邦調查局發出聲明表示，韓德森在2019年7月至8月間，在Facebook與Instagram上發布多張手拿大把鈔票、開著名車的照片，這也成了犯罪的鐵證。

檢察官指出，韓德森用偷來的錢支付一台賓士車的頭款，接著藉著職務之便，偽造貸款申請單支付剩餘的費用，而在檢方掌握大量證據後，韓德森在12月4日被逮捕。

根據起訴書，韓德森被控2項金融機構詐欺、19項竊盜、挪用公款、濫用職權以及12項假入帳罪名，每項罪名最高都可判處30年徒刑和100萬美元罰款。另外，他還被控進行洗錢，會額外面臨10年監禁與25萬美元的罰款。

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