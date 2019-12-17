婦北捷換座位偷包包　女乘客追喊：阿姨妳都這個年紀了不會拿啦

記者黃翊婷／台北報導

郭姓婦人去年11月搭乘台北捷運中和新蘆線時，發現林姓女乘客將一個黑色手提包放在腳邊，一時起了貪念，於是偷偷換到隔壁座位，等到列車到站立即拎起包包落跑，結果還是在月台上被抓包，一審被依竊盜罪判處6月有期徒刑，她不滿提出上訴，最後獲判緩刑2年。

判決書中提到，郭婦當天下午2時52分搭乘捷運中和新蘆線，行進期間不經意瞧見林女把包包放在腳邊，剛好靠在博愛座邊緣，她隨即起身改坐到博愛座，並利用手上的半透明塑膠袋做掩護，等到列車一停靠東門站，馬上拿起包包衝出車廂。

▲郭婦的犯案過程大約只花了3分鐘。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

林女證稱，當天上車之後的確是把包包放在腳邊，「因為我趕著要回去，同時在跟兒子用LINE講事情，我知道包包倒下來，也知道有人換位置過來，但當時沒有仔細看，我講完電話後把手機放下，剛好列車停下來，我就看到郭婦拿著一個黑色、我熟悉的公事包，我就趕快追出去。」

林女表示，兩人大概在月台上追逐5、6公尺，她開口詢問，郭婦卻回答「這是前面阿姨的包包」，「我就跟她說，『阿姨，妳都已經是這個年紀的阿姨，不可能會有阿姨拿這種公事包』，但她還是不放手，我就硬搶過來」，接著轉身想要回去原來的捷運車廂，可惜車門已經關上，再回頭看對向的淡水線車廂，門也關上了，「我找不到她，猜想她應該是搭上淡水線離去。」

▲郭婦與林女在月台上起爭執。

由於郭婦行竊的過程全被監視器拍下，一審被法官依在供公眾運輸之車內竊盜罪判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，但她覺得量刑太重，提出上訴。

高等法院合議庭認為，郭婦犯罪事實明確，原審判處最低刑度並無不妥，只是考量到她過去未曾犯罪，只是因為一時失慮才會犯錯，相信經過這次教訓也不敢再犯，最後裁定駁回上訴，同時宣告緩刑2年。