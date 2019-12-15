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社會 社會焦點 保障人權

郵差送信順手拿走廢棄電瓶　主人雖不追究...警仍將函送

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▲▼郵差到太平某社區送信，順手拿走廢棄電瓶，遭人PO網。（圖／翻攝臉書「我是太平人」）

▲郵差到太平某社區送信，順手拿走廢棄電瓶，遭人PO網。（圖／翻攝臉書「我是太平人」）

記者李忠憲／台中報導

太平某社區有一名郵差到社區送信，疑似將別人放家門口的一個廢棄汽車電瓶直接搬走，遭眼尖民眾發現，將監視器PO臉書社團。警方追查下，電瓶主人才知遭偷，但不想追究，只是竊盜是公訴罪，該名郵差除吃上官司外，恐怕也會影響工作。

民眾14日在臉書社團「我是太平人」發文稱，他們社區位在太平區長億六街附近，「12月10日不知道是哪個支局的郵差進來我們社區送信，要出去前順手拿走社區某戶人家放外面的汽車電瓶」、「各位多注意一下這位郵差」影片中只見該名郵差將機車停下，看著放在地上的汽車電瓶，接著下車將電瓶放上後面的藍色置物箱，從容地騎車離開，引起民眾熱烈討論。

▲▼郵差到太平某社區送信，順手拿走廢棄電瓶，遭人PO網。（圖／翻攝臉書「我是太平人」）

▲▼郵差順手拿走廢棄電瓶，神情自若離開。（圖／翻攝臉書「我是太平人」）

▲▼郵差到太平某社區送信，順手拿走廢棄電瓶，遭人PO網。（圖／翻攝臉書「我是太平人」）

▲▼郵差到太平某社區送信，順手拿走廢棄電瓶，遭人PO網。（圖／翻攝臉書「我是太平人」）

有網友稱， 「太誇張啦…拿東西沒告知就是偷」、「當成信收入箱內了哈哈哈」、「 順手牽⋯⋯電」、「我都以為現在郵局有到府取貨服務」等。但也有人幫忙緩頰稱，「可能以為是別人不要的，所以放在門口吧！給人一個機會」、其實大部分的郵差都是很認真為大家服務的，風吹日曬的很辛苦」。

太平分局表示，警方得知訊息，經聯繫遭竊電瓶主人簡先生，對方才知道電瓶遭拿走，但也表示那是廢棄電瓶，不想追究，也不想報案。由於竊盜罪屬公訴罪，警方經與台中郵局聯繫，將先依法將該名郵差函送法辦。警方也提醒民眾，不要任意拿別人的東西，即使看似不要的，也要徵得對方同意，以免吃上竊盜官司。

台中郵局表示，經查該名郵差當時送信到該社區，看到那顆電瓶非常老舊，以為人家不要的，才會將它帶走。郵局主管得知後，立刻帶著郵差登門要歸還電瓶並向主人致歉，可惜主人不在，將於明天再登門。該名郵差行為不當，將視情節輕重依規定處理，也會要求同仁不可再有類似行為發生。

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