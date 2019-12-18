年終好房購屋術！「中研A+」自備49萬　馬上實現買房夢想

▲年終時節，許多人都希望能為自己完成買房心願。

圖、文／廣編特輯

又到了年終時節，一年辛苦工作終於要有所收獲，很多人都會許下買房的心願，但房價居高不下，實在不敢做夢。別擔心！在建商的讓利之下，買房變得不再是夢想。興富發建設近期推案「中研A+」，祭出自備49萬即可入住，並含裝潢的超值優惠，吸引許多租屋與首購族群青睞，再也不用辛苦存百萬頭期款，現在就可晉升有殼一族！

▲▼年終時節，許多人都希望能為自己完成買房心願。（圖／中研A+提供）

南港地區坐擁千億利多共榮圈，周邊有四鐵共構的南港車站、中信總部、CITYLINK，另外還有預計2021開幕的日本三井LaLaport、複合式影城、親子娛樂等大型購物園區。「中研A+」位處介於南港、汐止交界的東勢街，因鄰近南港、中研院生活圈，擁胡適、白雲雙語學區的優質學風，更有「中研院別墅聚落」的美名，在這些優勢的加持下，「中研A+」兼具便利交通與生活機能，讓住房就像在享受人生。

▲▼南港地區坐擁千億利多共榮圈，交通生活機能一應俱全。（圖／中研A+提供）

「中研A+」擁有3700坪壯闊基地，規劃出25至28坪的2+1房以及40至41坪的3房房型，每棟僅規劃5到6層樓，屬低密度、低樓層、大棟距的建物，一旁就是知名別墅社區，增加寧靜單純的環境質感，並擁有全齡四大主題會館，包括料理教室、健身房、KTV等設施，拉近親子關係，平日還能邀請親友一起共享，發現更多生活樂趣，實現最大附加價值。

▲▼「中研A+」有名設計師規劃的多款實品屋，擁有黃金比例空間。（圖／中研A+提供）

「中研A+」更有名設計師規劃的多款實品屋，不同設計風格、黃金比例的空間、機能到位的設計，多重選擇可以挑選心中的夢幻格局。有高CP值公設，又有低自備方案，不僅降低了成家門檻，滿足增值未來的理財規劃，也讓小資族實現買房夢想！

更多「中研A+」資訊在這裡：https://pse.is/MUVMS