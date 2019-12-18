高雄區域立委候選人柳淑芳又脫衣！大喊：裡面有穿，別把我打包出去　抽中1號

記者洪靖宜、戴若涵／高雄報導

2020大選倒數23天，第10屆區域立法委員選舉也於18日展開號次抽籤！高雄市第三選區台灣獨立黨候選人柳淑芳曾多次在抽籤現場「脫衣」表達訴求，18日抽籤時，她再度以競選旗幟當作裙裝，見女警上前趕緊大喊「我裡面有穿，不要把我打包出去！」

▲柳淑芳候選人抽籤脫衣。（圖／記者洪靖宜攝）

柳淑芳2015年時曾在第9屆立法委員選舉號次抽籤時，當場脫衣表達訴求，穿著紅內衣和碎花短裙的她馬上成為全場焦點，抽完籤後，她更拉開自備的布條，上頭寫著「別讓馬溜了」！

她2018年也曾在議員抽籤會場，以競選旗幟當作連身裙表達訴求，還一度試圖當場脫衣解放，嚇得選務人員緊急撈出一塊大桌巾替她遮擋。

▲▼女警將柳淑芳團團包圍。（圖／記者洪靖宜攝，下同）

柳淑芳18日赴抽籤現場時，再度以競選旗幟當作裙裝，見女警上前將她團團包圍，她隨即大喊，「我裡面有穿，不要把我打包出去！」引起現場一陣騷動。

事後柳淑芳被警方請出抽籤會場，她表示，「我包緊緊裡面有穿」，並解開外層旗幟，露出裡面的遮胸競選小旗幟，以及花花圖案的蛋糕裙，不斷強調自己裡面有穿。

▲▼高雄市區域立委候選人柳淑芳被請出場外。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

▲高雄市區域立委1號候選人柳淑芳強調，自己裡面有穿。（圖／記者吳奕靖攝）

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