百貨女廁內...離婚男按頸「掏剪刀+膠帶封嘴」！她倒馬桶邊哀求：放過我

▲許男潛入台南一間百貨公司女廁，掏出剪刀揚言要殺了女清潔工。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台南報導

許姓男子3月1日晚間攜帶剪刀、膠帶等工具，到台南一間百貨公司地下1樓女廁，見到林姓女清潔工正在打掃，竟用力按住對方的頸部，強壓馬桶旁的角落，恐嚇她若呼救就要「馬上殺了妳」，並以膠帶封口，直到有人進入廁所，林女不斷哀求「放過我」，才結束這場驚魂記。法院將許男判刑6月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，許男3月1日晚間9時55分許，攜帶剪刀、膠帶等工具，騎著機車到台南市一間百貨公司。他進入地下1樓女廁後，竟趁著林女打掃廁所的時候，用力按住林女頸部，並將她按壓在馬桶旁的角落，掏出剪刀恐嚇，「不准叫，否則馬上殺了妳」，再用膠帶將林女的嘴巴封住。

所幸不久後，有人進入女廁，林女見狀趕緊向許男表示，「有人進來了，請你放過我」，許男才回應，可以放她走，但林女不可以向其他人談起這件事。林女這才尋隙側身跑離現場，向同事求救，並報警處理。

許男向法官辯稱，自己沒有攜帶剪刀，但由於證人指證歷歷，說詞並不被採信。台南地方法院認為，許男曾有妨害自由犯行，品行不佳，但審酌他事後與林女成立調解、獲得原諒，另外，許男與妻子離婚，因負擔家中生活開銷欠下大筆債務，長期在社會上處於弱勢族群，後來到蛋糕店上班，又因輪班制睡眠不足、精神狀況不佳，長期累積壓力，有在服用憂鬱症藥物，依強制罪判許男有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

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