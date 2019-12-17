一死亡車禍＆代表兩家庭破碎　內埔警心繫屏科大首駕族交通安全

▲屏東縣內埔警分局主動前往屏東科技大學宣導交通安全重要性 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

鑑於近日轄內發生多起學生交通事故，屏東縣內埔警分局主動前往屏東科技大學宣導交通安全之重要性，尤其針對大一新鮮人，初獲機車駕照，騎車經驗尚未嫻熟，更需了解行車平安要領，確保用路人及自身安全。

▲▼內埔警方到屏科大交安宣導。

內埔警方說，屏科大因師生人數眾多，每當上下課時段或校內有舉辦各類社團活動時，學生多騎乘機車來回穿梭於校內及校外道路，騎士如未注意道路狀況，容易引發交通事故。因此，該警分局交通組組長巴龍祥便聯繫屏科大校方，於該校學生集會時段，向首駕族說明安全駕駛的重要性，希冀學子們都能快樂出門、平安返校。

會中，巴組長特別以「路權觀念」、「防禦駕駛」、「酒後禁駕」等課題，提醒首駕族容易犯的錯誤，輔以案例影片播放，讓宣導課題更能深植學生心中，建立正確的行車觀念。

另龍泉派出所所長張智榮則說起自身經驗，並語重心長表示，一件死亡車禍，代表兩個家庭的破碎，再多賠償也撫平不了家屬心中的痛，希望學生都能確實遵守交通規則，保護自身安全，也避免成為馬路三寶。其中並搭配有獎徵答，測驗同學們是否瞭解安全駕駛重要性，學生們都踴躍參與。

分局長蔡耀順表示，讓學生瞭解路權定義、落實行車速度管理，培養學生們正確的行車觀念，方能有效減少交通事故發生；且當師生遵守行車秩序及道路交通安全規則，方能創造出校園及周邊道路更安全便利的交通環境。

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