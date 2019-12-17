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北港警分局針對砂石車強力執法　11月至今開出64張罰單

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▲北港警方每天規劃執行游動及固定交通稽查取締砂石(大型貨)車勤務，並不定時於場區出入口處固定稽查，加強防塵網、超載及砂石車駕駛資格等各項稽查工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港警方每天規劃執行游動及固定交通稽查取締砂石(大型貨)車勤務，並不定時於場區出入口處固定稽查，加強防塵網、超載及砂石車駕駛資格等各項稽查工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

經濟部水利署第五河川局於雲林縣北港鎮規劃設置北港滯洪池併辦土石標售，工程面積37公頃，土石方量算約160多萬公噸，工程期間108年8月26日至110年2月15日止，載運砂石車、大型貨車每日出入車次高達110車次，雲164線道路衍然成為交通危害之熱點區域，北港警方強力執法，11月至今開出64張罰單。

北港警分局指出，164線縣道是砂石車前往北港滯洪池的必經之路，近來屢有民眾反映運輸砂石的砂石車車斗的防塵布覆蓋不完全，且有違規超載情況，行經的路段揚塵、砂石散逸，影響安全及空氣品質。

北港分局長王立德17日上午親自帶隊強力取締，王立德表示，呼籲砂石業者應共同約制駕駛自律，保持良好之駕駛行為「不超載、不滲漏、不違規」，同時也責令同仁取締各項勤務時，除了保護民眾生命財產安全外，仍應注意本身執勤時三安之要求。

王立德說，雲林縣警局為有效防制大型車輛違規肇事，持續編排專案勤務加強取締，11月起規劃交通小隊與派出所編組警力實施路檢稽查，發現違規超載之大型車輛，立即過磅舉發，共開出13張超載罰單、51張一般違規罰單，冀能有效嚇阻違規行為發生。

北港警分局強調，用路人或民眾如發現砂石(大型貨)車違規情形，請立即撥打本分局檢舉專線05-7832015或110，北港警分局勤務指揮中心接獲通報會立即派遣員警前往稽查或違規取締。

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