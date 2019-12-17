吳思瑤嘆「這3個月很悶」　期望有天能昂首闊步說：這就是我的工作！

▲民進黨立委吳思瑤今（17）日舉行「百位建築人/設計人/文化人力挺吳思瑤大會」，副總統候選人賴清德、多位文化人現身力挺。（圖／吳思瑤國會辦公室提供）

記者林育綾／台北報導

民進黨立委吳思瑤今（17）日舉行「百位建築人/設計人/文化人力挺吳思瑤大會」，提到當年挑戰資深立委丁守中成功時，就企圖讓長期關注的「文化教育」從邊陲成為熱門議題，但她坦承最近「心裡很悶」，因過去協助建築師邁向國際、擔任展覽的幕後推手時，走訪藝文活動卻遭名嘴攻擊「只會逛展覽」，她期望有一天台灣政治工作者可以昂首闊步說「這就是我的工作」，誓言要讓文化藝術成為每個人生活的一部分。

吳思瑤長期關注文化及教育領域，提到曾答應「要讓台灣的建築教育走入國際」，而且建築過去多半與東北亞如日本交流，如今也要配合國家新南向政策，因此今年選舉再忙，也在10月推動舉辦第一屆「台灣建築雙年展」，未來將連續辦10年。

請繼續往下閱讀...

她提到自己在2016年競選時，挑戰有30年資歷的資深立委丁守中，就自許「我會是新國會裡最有熱情的國會議員」，如今她以行動證明一切，除了感謝父母讓她的生理機制有無窮盡的正能量，也感謝士林北投選民，讓長期關注文化教育這麼邊陲議題的她，能在當年挑戰成功。

吳思瑤說，那場戰役其實並不是要挑戰藍綠板塊，更不是想戰勝任何一方意識形態，「我要做的是讓新政治能勝過舊政治」，她解釋「所謂的新政治就是開放、自由、創新，還有一直以來關注的教育文化，能夠成為台灣的熱門議題。」

▲吳思瑤（左2）長期關注建築設計，因推動建築相關法案，被封為「建築界雅典娜女神」。（圖／吳思瑤國會辦公室提供）

不過她也提到，要讓大家支持她做一個「政治圈的文化人」是很困難的事，這也是她最近心裡「很悶的事」。她說明，悶的不是選情，而是已經有3個月沒去美術館、1個月沒看展覽，包括金點設計獎第一次缺席，松菸南極展也抽不出時間。

吳思瑤透露，過去每2年都會去一趟威尼斯建築雙年展，也曾為了支持台灣建築師黃聲遠前進該展而行動，但某一年適逢台北市長選舉，卻遭名嘴批評「選舉到了還去威尼斯」，甚至也有選民質疑她為何一直去藝術展、參與文化活動，困惑「這有用嗎？」

她也自嘲，「很多一起建築和文化旅行的朋友，過程中不能tag吳思瑤」，只因為不理解的人們會質疑、會挑戰，她坦承這是心中很悶的地方，期許有一天台灣的政治工作者，能夠昂首闊步地說「這就是我的工作！」就是要讓文化藝術成為每一個人生活的一部分，「我不需要去解釋為何參加這展覽，因為我背後是推手，我也不用說明為何飛到威尼斯，我應當讓設計與文化成為台灣生活的一部分不是嗎？」

▲副總統候選人賴清德（右）也讚嘆吳思瑤在文化藝術界的號召力。（圖／吳思瑤國會辦公室提供）

吳思瑤也提到近來在士林北投舉行了「讀樂樂公園圖書館」計畫，卻被競爭對手或部分人批評，「誰會在公園讀書？」或是「有錢不會多種樹、為何不幫長輩蓋電梯？」但她堅定地說，希望讓設計走入社區，尤其看到台灣的閱讀力不斷下降時，「閱讀是每個人進入文化最簡單的門檻，隨時隨地都可以發生，不須買票進入美術館或戲劇院，這是我堅定推動閱讀，是重要的使命。」

在這個任期內，她推動了建築相關的採購法，也承諾下一個任期將全力推動台灣的景觀法，讓國內的建築法規能夠更接地氣，幫助建築環境有更好的發揮空間。而「建築博物館」也會持續努力，目前文化部已在這部分軟體先行，未來也會在教育上加強。

此外「設計研究院」即將於2020年初上路，她也預言一開始一定是跌跌撞撞，「但我會協助它站穩腳步」，要讓設計成為台灣的新興國力、產業轉型、社會創新，加上提供設計教育，作為台灣公眾外交最佳武器，打造台灣最佳品牌。

▲民進黨立委吳思瑤今（17）日舉行「百位建築人/設計人/文化人力挺吳思瑤大會」。（圖／吳思瑤國會辦公室提供）

今（17）日除了副總統候選人賴清德現身，文化部長鄭麗君也親錄製影片讚許吳思瑤在文化藝術界的付出，另外還有超過百位跨界藝術家，包括建築、設計、文化、藝術、出版、都市計畫、策展人等各領域人士齊聚一堂，例如曾獲國家文藝獎的建築師黃聲遠、前台北市都發局長林洲民、總統文化獎得主豪華朗機工、公共藝術大師林舜龍、名作家李清志、多位台灣傑出建築師得主如張清華、簡學義、邱文傑、蔡元良等，共同力挺吳思瑤繼續留在國會。