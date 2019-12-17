「賴清德向蔡英文求饒」　韓國瑜批網軍抹黑：賴能體會我的感受

▲國民黨總統候選人韓國瑜出席工商界後援會成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜17日出席「全國工商界聯合力挺韓國瑜競選總統後援會」，對於昨天以「豬八戒們」形容抹黑他的人，遭民進黨副總統候選人賴清德反擊「不能人身攻擊」，對此，韓國瑜表示，賴清德黨內初選期間再三向總統蔡英文求饒，拜託不要用網軍攻擊，「難道受苦的過程他沒經歷過嗎？他要能體諒我的心情」，並強調抹黑中傷他的人，用豬八戒來形容一點都不過分。

對於韓國瑜形容黑韓的人是「豬八戒們」，賴清德17日表示，「韓市長要知道他現在是競選總統，講的話要有根據，且不能人身攻擊，否則他會每況愈下，得不到國人的支持。」

對此，韓國瑜下午受訪時重申，他指的是中國大陸詐欺犯到澳洲，像「豬八戒」一樣胡說八道，而過程中一大堆電視媒體、網路帶風向，像這種迫害忠良、捏造重傷，因此用「豬八戒」來形容澳洲間諜。此外，韓國瑜也痛批，這些人抹黑完後，沒有一個人跟他道歉，質疑這些捏造重傷抹黑的劇情，在中間當導演的是誰？男主角是誰？編劇是誰？攻擊的時間點是什麼時候？直呼這些人都是「豬八戒」在傷害台灣民主。

韓國瑜表示，賴清德黨內初選期間再三向蔡英文求饒，拜託不要用網軍攻擊，難道受苦的過程他沒經歷過嗎？他要能體諒我的心情，「我做不對，指責我沒問題，但用抹黑中傷，這些人我用豬八戒形容，一點都不過分。」