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詹靜儒接棒傳承技藝　讓竹編也走文創風！

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▲八年級生詹靜儒（左）顛覆傳統印象，打造竹編拼布包，既輕盈又時尚，讓竹編技藝也走文創風。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲八年級生詹靜儒（左）顛覆傳統印象，打造竹編拼布包，既輕盈又時尚，讓竹編技藝也走文創風。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

竹編產業也要突破傳統拼轉型！嘉義縣崙尾天赦竹編發展協會向勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，申請多元就業開發方案計畫，聘請8年級小女生詹靜儒進駐，擔任轉型的幕後推手，她運用巧思，讓竹片搖身一變成時尚竹編布包，價格馬上翻倍，同時開始承接中大型竹編裝置藝術，讓竹編也走文創風！

中大型竹編裝置藝術每月至少3筆訂單，更有嘉義知名飯店看準竹材環保、天然的特性，上門採購上萬元的竹藝擺飾，詹靜儒說：「要讓竹編技藝不淪為「記憶」，鼓勵年輕勞動力回流！

27歲的詹靜儒原本只是到協會參訪，深入了解天赦庄百年來的竹編歷史後，深感竹編有豐富的文化底蘊，認為「不是沒有能力傳承，而是沒有人才願意投入」，因此她選擇走入社區貢獻所學，要把竹編工法做成文稿或影片紀錄下來，將來打造成竹編故事館，同時也著手開發改良竹編拼布包、眼鏡盒、名片夾等創意商品，未來將導入電商平台販售，也要將原本單點式的竹編工廠導覽，延長規劃成社區半日或一日體驗行程，讓遊客親自體驗剖竹管、削竹片到竹編成品的製作過程，翻轉民眾對竹編的傳統印象！

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▲八年級生詹靜儒（左）顛覆傳統印象，打造竹編拼布包，既輕盈又時尚，讓竹編技藝也走文創風。（圖／記者林悅翻攝，下同）

協會總幹事蔡世緯也說，60年代的溪口鄉曾被封為竹編王國，因為竹子生長速度快、使用年限長，幾乎家家戶戶都以此謀生，後因工業技術發展，塑膠及紙箱逐漸取代竹製品，到如今村內僅剩不到10位竹編師，傳承出現斷層，蔡世緯說竹編靠的是手工，一把竹椅就要5個工作天，雖然近年已轉接客製化商品，每月至少有3筆中大型訂單，但是多了也不敢接，怕做不來，索幸從2014年開始向勞動部申請的多元就業開發方案，挹注經費幫忙培訓新的竹編師、產品行銷及導覽教學人員，不僅增加在地就業機會，也能把年輕人留下來！

▲八年級生詹靜儒（左）顛覆傳統印象，打造竹編拼布包，既輕盈又時尚，讓竹編技藝也走文創風。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部長期推動多元就業方案計畫，將人力導入地方社區推廣特色產業，不僅幫助地方產業傳承，也協助失業者、二度就業婦女、中高齡民眾在地就業，截至今年，分署已補助雲嘉南地區超過1,500個民間團體，創造近萬個工作機會，讓更多地方社區能展現人文、藝術與產業風貌，相關訊息可上分署官網查詢（https://yct168.wda.gov.tw/）。

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