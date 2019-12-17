　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

尉天驄教授辭世　文化部長鄭麗君悼：台灣文藝精神的典範

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「文壇拓荒者」尉天驄教授辭世，享壽 84 歲。（圖／文訊雜誌社提供）

▲「文壇拓荒者」尉天驄教授辭世，享壽 84 歲。（圖／文訊雜誌社提供）

記者林育綾／台北報導

「文壇拓荒者」尉天驄教授今（17）日辭世，享壽 84 歲。文化部長鄭麗君表示，尉天驄教授畢生致力於文學創作、評論、推廣、教學與研究，並興辦文學雜誌，學養豐厚，視野宏闊，對台灣鄉土文學的關懷和拓展深具貢獻，是台灣文壇的拓荒者與傑出的教育家，更是「台灣文藝精神的重要典範」，對其辭世表達哀思與敬意，並將呈請總統褒揚。

尉天驄（1935-2019），國立政治大學中文系畢業，曾任政治大學中文系教授，退休後仍於該校中文研究所、台灣文學研究所兼課。曾任《筆匯》月刊、《文學季刊》、《中國論壇》等刊物主編。
 
尉天驄提倡寫實文學，主張文學應該面對生活、面對社會，並反映社會各階層人民，同時對引介新的文化思潮、肯定人的尊嚴，並對於各種形式之專制獨裁的批判不遺餘力。

請繼續往下閱讀...

創作文類以文學評論、雜文隨筆為主，亦有短篇小說。著有論著《文學札記》、《路不是一個人走出來的》、《民族與鄉土》；小說集《到梵林墩去的人》；散文集《棗與石榴》、《回首我們的時代》；雜文集《天窗集》、《眾神》、《理想的追尋》及《荊棘中的探索》等。其中《到梵林墩去的人》甫於今年重新集結成新版，他也曾獲巫永福評論獎、金鼎獎文學圖書獎、全球華文文學星雲獎貢獻獎等獎項。
 
自50至80年代，尉天驄致力興辦文學雜誌、主持編務，是台灣文壇極重要的拓荒者與傳播者。1959年接辦《筆匯》雜誌，強調青年人為主體，引介西潮，擴展在地視野；1966年創辦《文學季刊》，當今重要文學作家姚一葦、王禎和、黃春明、王拓、七等生、陳映真、施叔青等人都曾被網羅成為該刊撰稿人，對台灣文學的發展影響深遠。

▲▼「文壇拓荒者」尉天驄教授辭世，享壽 84 歲。（圖／文訊雜誌社提供）

▲「文壇拓荒者」尉天驄教授。（圖／文訊雜誌社提供）

其他人也看了...

尉天驄「最後公開身影」　作家季季感念老友：常常一次招呼7、8人到家吃飯

文壇拓荒者尉天驄病逝享壽84歲　「帶著文學經過荒涼的年代」

ET快訊
獨／謝和弦進派出所吃火鍋！霸氣護莉婭：動我的女人就跟你拚了
花蓮野溪抓青蛙　6人誤食「盤古蟾蜍」！1人到院前死亡
200萬網友盲測手機相機　iPhone 11 Pro首輪出局
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冬至快到了！他想試「布丁、拿鐵…」新口味湯圓　網嚐鮮意外推：草莓不錯

潮州－枋寮電氣化年底通車！火車班次倍增　台北出發4.5小時就可直達

日本泡湯偷拍！IG嘴砲「難得這麼多遛X俠」　當地人氣炸：丟盡台灣人顏面

抗議政府無能菜價崩盤　3千農漁民擠爆農委會：陳吉仲下台！

尉天驄「最後公開身影」　作家季季感念老友：常常一次招呼7、8人到家吃飯

遠航員工親揭「停飛5天」在幹嘛　曝最大壓力：社會好像一直要我們倒

安撫小孩！家長拿「2本點菜單」任其塗鴉　畫完撕下一丟...滿地殘骸超浪費

你有媒體識讀力嗎？在後真相時代　學會8個步驟分辨假新聞

麥當勞薯條有玄機！美國調味料多、英國清淡...台灣成分則「未知」

我在東森航母上開戰機　東森自然美執行長林燕玲

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

獨立式包廂睡覺、豪華電競設備　法國宅男體驗網咖喊：想搬進去

超違和！特勤吳彥祖護衛韓國瑜　眼神高冷...騎著木馬「上上下下」

新北耶誕城／ 鄧紫棋連來2年壓軸登場！　《光年之外》、《句號》超穩LIVE根本吃CD

聯訪中同框韓國瑜「特勤吳彥祖」　她邊指揮邊換拍照角度：快點！

怕女兒近視！爸嚴格控管看電視時間　她超機靈趴窗戶...吃零食配鄰居卡通

冬至快到了！他想試「布丁、拿鐵…」新口味湯圓　網嚐鮮意外推：草莓不錯

潮州－枋寮電氣化年底通車！火車班次倍增　台北出發4.5小時就可直達

日本泡湯偷拍！IG嘴砲「難得這麼多遛X俠」　當地人氣炸：丟盡台灣人顏面

抗議政府無能菜價崩盤　3千農漁民擠爆農委會：陳吉仲下台！

尉天驄「最後公開身影」　作家季季感念老友：常常一次招呼7、8人到家吃飯

遠航員工親揭「停飛5天」在幹嘛　曝最大壓力：社會好像一直要我們倒

安撫小孩！家長拿「2本點菜單」任其塗鴉　畫完撕下一丟...滿地殘骸超浪費

你有媒體識讀力嗎？在後真相時代　學會8個步驟分辨假新聞

麥當勞薯條有玄機！美國調味料多、英國清淡...台灣成分則「未知」

我在東森航母上開戰機　東森自然美執行長林燕玲

中職／台灣看球座位空盪盪　樂天複製金鷲99％滿座率經驗

最小僅13歲…懷特島17罹難者姓名國籍公布　他成家中唯一倖存者

「白頭盔」創辦人死因出爐！土耳其法醫：高處墜落造成全身創傷

房子小換大就能重購退稅？　代書：土地價值超過才可以

中止憲法觸犯「叛國罪」！巴基斯坦前總統遭「判處死刑」

「喜歡你，乖乖聽話」！摩鐵性侵女員工　惡老闆辯：她拉我的

她6年前遺失身分證　近日驚覺「多了個老公」房子也不能買

李佳芬稱「無數人看到韓國瑜會下跪」　王定宇揭2大謊言：誤認紫衣妙蟬？

安東尼全能秀砍23+8搧3鍋　拓荒者推特：現在這是甜瓜粉絲帳號

有轉機了！金石堂北新店、天母店決定不收了　找房東談續約

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

涉掏空遠航22億　張綱維藏錢處曝光

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

金門縣長見星宇求支援！　星宇航空正式回應了

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

今飆29度周三一早變天　跨年前有強冷空氣？專家說話了

小資女被催買股票！網喊0056專家搖頭

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

妹子堅持付現！　外送哥下秒懊悔：憑實力單身

星宇擴大招空、地勤！起薪曝光

搭「豪經艙」1歲嬰哭鬧　乘客控：被空姐趕到經濟艙尾

玩水上甜甜圈遭拋飛　他重摔海面癱瘓

剖開養1年的豬「年終爽賺3支iPhone 11」

更多熱門

相關新聞

作家季季分享尉天驄「最後身影」

作家季季分享尉天驄「最後身影」

尉天驄教授今（17）日於台北萬芳醫院過世，享壽84歲。而1周前（12日）作家季季在臉書PO文至醫院探望老友過程，也分享尉天驄最後一次參加公開活動的身影，如今這些畫面都成為珍貴回憶。季季接獲消息也哀悼不捨，回想尉天驄生前十分照顧物質生活不富有的文人與後輩，常常一次7、8個人到他家吃飯。

文壇拓荒者尉天驄病逝享壽84歲

文壇拓荒者尉天驄病逝享壽84歲

關鍵字：

尉天驄

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

手機被撿到警局！女大生認領結局超展開

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

游否希首回應古拉：我當時才領2萬

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青

12/30前輸入優惠碼　6塊麥克雞塊買一送一

Keanna忍痛懷孕！謝和弦反心疼莉婭整型「躺2周很辛苦」

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

愛犬骨灰燒成琉璃　出現黑白狗臉

準爆了！和12星座「吵架怎麼和好」天蠍你惹不起

即／台北市長選舉官司　丁守中敗訴確定

被迫失業　員工碾碎3000支iPhone

更多

最夯影音

更多
塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？
楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面