文壇拓荒者尉天驄病逝享壽84歲　「帶著文學經過荒涼的年代」

▲「文壇拓荒者」尉天驄享壽84歲，生前行動不便仍未忘情文學。（圖／翻攝公益信託星雲大師教育基金 YouTube頻道）

記者林育綾／綜合報導

文壇拓荒者尉天驄今（17）日晨於台北萬芳醫院病逝，享壽84歲。尉天驄身為作家與文學評論家，長年來更投身教育，作育英才無數，也興辦文學雜誌、主持編務等，是台灣文壇重要的拓荒者與傳播者。後進政大教授陳芳明也表示自己打從內心崇敬尉天驄，讚他「帶著台灣文學經過荒涼的時代」。

尉天驄生於1935年，原籍位於江蘇碭山，1949年來台，50到60年代期間，他傾力於興辦文學相關雜誌，之後在政大中文系所擔任教授，如今許多學生也活躍於文壇。

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1970年起他提出以台灣為立基點，擺脫政治束縛，建立「人性的文學」，主張文學應該要面對生活、社會、反映社會各階層人民。

尉天驄在2014年出版《荊棘中的探索》後，7月在家附近遭摩托車衝撞車禍，當下昏迷、歷經一場大手術後住院，休養復健至今，須以輪椅行動，即使如此他仍沒有忘情文學，不久前才將1970年出版的作品《到梵林墩去的人》重新集結再版，更親自出席分享會。

國立政治大學台灣文學研究所教授陳芳明，也是尉天驄在政大任教時的後輩，曾表示自己是打從心底崇敬尉天驄。他曾讚許尉天驄那一輩的作家「帶著台灣文學經過荒涼的時代」，並且「不因為時代過去就喪失文學價值，每個世代的人都能閱讀它。」