尉天驄「最後公開身影」　作家季季感念老友：常常一次招呼7、8人到家吃飯

▲▼「文壇拓荒者」尉天驄教授辭世，享壽 84 歲，作家季季分享他生前「最後公開身影」。（圖左／文訊雜誌社；圖右／取自季季臉書）

記者林育綾／台北報導

尉天驄教授今（17）日於台北萬芳醫院過世，享壽84歲。而作家季季1周前（12日）在臉書PO文至醫院探望老友過程，同時分享尉天驄「最後一次參加公開活動」的身影，如今這些畫面都成為珍貴回憶。季季接獲消息也哀悼不捨，回想尉天驄生前十分照顧物質生活不富有的文人與後輩，常常一次7、8個人到他家吃飯。

尉天驄可說是「台灣文壇的拓荒者」與「傑出的教育家」，生於1935年，原籍江蘇碭山，1949年來台，在50到60年代期間，他傾力於興辦文學相關雜誌，之後在政大中文系所擔任教授，如今許多學生也活躍於文壇。1970年起他提出以台灣為立基點，擺脫政治束縛，建立「人性的文學」，主張文學應該要面對生活、社會、反映社會各階層人民。

請繼續往下閱讀...

▲尉天驄在2014年遭遇車禍、歷經大手術後，從此行動不便，但仍對文學充滿熱情。（圖／文訊雜誌社提供）

尉天驄在2014年出版《荊棘中的探索》後，7月遭摩托車衝撞車禍，當下昏迷、歷經一場大手術後住院，休養復健至今，須以輪椅行動，即使如此他仍沒有忘情文學，不久前才將1970年出版的作品《到梵林墩去的人》重新集結再版，更親自出席分享會；此外他也為文壇友人（如作家黃春明）新書發表會站台。

資深作家季季1周前（12日）曾在臉書PO文到醫院探望老友的過程，她提到那天深夜，接獲尉天驄兒子的訊息，提到他情況有異、送醫急診，後來移往病房。她當時呼喚好友名字3聲「天驄！天驄！天驄！」不過「他睜一下眼，又閉上了！」

▲作家季季分享1周前探望老友尉天驄的過程，還有他的「最後公開身影」。（圖／取自季季臉書）

季季說，當時在病房門口遇到許久未見的台大中文系退休教授齊益壽、以及尉天驄在政大的同事黃志民教授，一起談論與他交往的舊事、在病房門口相遇的心情，言下都不勝唏噓。

她也PO出尉天驄「最後一次參加公開活動」的身影，是特別為文壇好友黃春明新書《跟著寶貝兒走》站台，在發表會上說了幾句道賀的話，「話短情長，情義感人。」如今這張照片也成為珍貴的回憶。

今（17）日季季接獲尉天驄過世消息也十分不捨，在臉書哀悼「永懷天公風骨」，她回想老友生前十分照顧後進，尤其在當年文人物質生活並不富裕時，尉天驄與許多作家往來密切，更常招呼他們到家中吃飯，常常一次就是7、8個人，每當這些文人朋友們才坐下，尉天驄的夫人就會出門去採買食材，讓他們能吃飽喝足。

▲「文壇拓荒者」尉天驄教授辭世，享壽 84 歲。（圖／文訊雜誌社提供）

尉天驄辭世消息，引發許多文壇人士哀悼，文化部長鄭麗君也表示，尉天驄教授對台灣鄉土文學的關懷和拓展深具貢獻，是台灣文壇的拓荒者與傑出的教育家，更是「台灣文藝精神的重要典範」，對其辭世表達哀思與敬意，並將呈請總統褒揚。

其他人也看了...



尉天驄教授辭世 文化部長鄭麗君悼：台灣文藝精神的典範

文壇拓荒者尉天驄病逝享壽84歲 「帶著文學經過荒涼的年代」